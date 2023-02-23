На кордоні Китаю та Таджикистану зафіксовано потужний землетрус, магнітудою близько 7,2
На кордоні Китаю та Таджикистану у ніч на 23 лютого стався землетрус магнітудою близько 7,2 – про його наслідки поки що нічого не відомо
У зведенні китайського сейсмологічного центру йдеться про силу поштовхів у 7,2.
Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр також зафіксував потужний землетрус на кордоні Таджикистану та Китаю та спочатку оцінив його магнітуду у 7,1, але пізніше знизив показник до 6,8, пише РБК-Україна.
Епіцентр підземних поштовхів розташований за 63 км на захід від селища Мургаба, де проживають 10,8 тисяч людей. Вогнище залягало на глибині 77 км.
- Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім. Станом на вечір 14 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусу сягала щонайменше 41 232.
- 19 лютого у турецькій провінції Кахраманмараш стався землетрус магнітудою 5,2, а 20 лютого у турецькій провінції Хатай стався новий землетрус магнітудою 6,4.
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