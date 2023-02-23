У зведенні китайського сейсмологічного центру йдеться про силу поштовхів у 7,2.

Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр також зафіксував потужний землетрус на кордоні Таджикистану та Китаю та спочатку оцінив його магнітуду у 7,1, але пізніше знизив показник до 6,8, пише РБК-Україна.

Епіцентр підземних поштовхів розташований за 63 км на захід від селища Мургаба, де проживають 10,8 тисяч людей. Вогнище залягало на глибині 77 км.