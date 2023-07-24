Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"На Купʼянському напрямку дуже складна ситуація. Противник на цьому напрямку зосередив дуже чималий ресурс. Зокрема, Сергій Череватий повідомляв, що до 100 тис. осіб росіяни зосередили по цій лінії фронту", - повідомив Селезньов.

Експерт наголосив, що росіяни намагаються створити умови для наступу на Словʼянськ та Краматорськ.

"Росіянам дуже важливо відсунути наші війська за річку Оскіл та вибудувати оборону по лівому березі цієї річки. Також вони намагаються вибити наші підрозділи з території Луганської області. Йдеться про наший плацдарм в районі Білогорівки. Таким чином вони намагаються створити умови для наступу у бік Словʼянська та Краматорська. Чи вдасться їм це, питання дискусійне. Оскільки наші Сили оборони там так само активно протидіють противнику. Росіяни зазнають втрат, але бої тривають дуже важкі", - додав він.





Наступ російської армії на Куп'янському напрямку

16 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині.

Маляр зазначила, що ЗСУ на цьому напрямку знаходяться в обороні, ідуть запеклі бої, положення сторін змінюється динамічно по кілька разів на добу.

17 липня депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що російська армія продовжує вести контрнаступальні дії на Куп'янському напрямку. За його словами, росіяни контратакують дуже потужними силами, тому нашим оборонцями складно там тримати оборону. На жаль, з їхнього боку є просування й це підтверджує Генеральний штаб ЗСУ.

Згодом перехід армії РФ у наступ на Куп'янському напрямку підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що ворог поставив перед собою мету розгромити українські війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків.

Також у телеграмі Маляр розповіла про те, що Кремль після провалу плану захопити Київ поставив своїм військовим завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а після успішного наступу ЗСУ на Бахмут у них почалася паніка. За її словами, росіяни рушили на Куп’янський напрямок, щоб відвернути увагу, як вже не раз робили, але марно.

У ранковому зведенні 18 липня Генштаб ЗСУ зазначив, що ворожа армія зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби там відбулось 36 бойових зіткнень.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Ворог вів безрезультатні наступальні дії західніше Лиману Першого на Харківщині.

У вівторок, 18 липня, стало відомо, що на Куп'янському напрямку російська армія зосередила свої основні зусилля та продовжує наступ, натомість ЗСУ тримають оборону. Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, щоб зупинити просування Сил оборони України.

19 липня повідомлялося, що Сили оборони продовжують вести контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту. Водночас ЗСУ мають тактичні успіхи вздовж кордону Харківської та Луганської областей.

Генштаб 22 липня повідомив, що на Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Куп’янськ, Новоосинове та Синьківка Харківської області.