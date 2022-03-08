На Луганщині окупанти обстріляли житлові будинки, дитячий садок та інтернат
В Луганській області в ніч на 8 березня продовжувалися атаки російських окупантів. Снаряди потрапили в житлові будинки, дитячий садок та психоневрологічний інтернат.
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він розповів, що обстріли в місті Рубіжне почалися близько 22:40. Через це виникла пожежа в багатоповерховому будинку. В результаті троє осіб отримали поранення, ще одна жінка загинула.
Окупанти також обстріляли житлові квартали в Кремінній. Одна жінка отримала поранення. Відомо, що ворожі бойовики пошкодили будівлю обласного психоневрологічного інтернату в Попасній, а під ранок снаряд пробив дах дитячого садочка в Сєвєродонецьку.
Сергій Гайдай додав, що сьогодні евакуаційного потягу з Лисичанську не буде через пошкодження колій. Очікується два потяги з Лимана: орієнтовно о 12:30 та о 17:00.
- Нагадаємо, на Луганщині окупанти РФ з "Градів" обстріляли лікарів, які приїхали на виклик.
- Додамо, спроба російських військових захопити місто Ізюм у Харківській області вночі 8 березня провалилася, але окупанти підірвали мости, а місцеві жителі потребують термінової гуманітарної допомоги.
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