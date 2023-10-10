На Луганщині окупанти планують дозволити мешканцям доступ до Wi-Fi тільки після ідентифікації особистості, - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

У так званій ЛНР заявляють, що у жовтні там має розпочати надання послуг новий оператор мобільного зв'язку, щоб у мешканців був вибір.

Щоправда, голова ОВА наголошує, що вибір знову буде не в усіх. За його словами, оператор запрацює у Луганську, Алчевську, Перевальську, Сорокиному.

Тим часом на захоплених Росією з 2022 року територіях встановлюють дротовий зв’язок. Також залишиться без змін заборона на надання послуги мобільного інтернету.

"Не все просто і зі стаціонарним інтернетом – загарбники збираються дозволити доступ до Wi-Fi тільки після ідентифікації особистості", - додає Лисогор.

Крім того, він зазначає, що між Новопсковом та Старобільськом окупанти зупиняють транспортні засоби й ретельно перевіряють пасажирів. Чоловікам призовного віку вручають повістки.