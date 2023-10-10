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На Луганщині окупанти планують дозволити мешканцям доступ до Wi-Fi тільки після ідентифікації особистості, - ОВА

10 жовтня, 2023 вiвторок
09:50
Війна з Росією Wi-Fi

Окупаційна "влада" захоплених у 2022 році населених пунктів Луганської області не скасовує заборону для мешканців на використання мобільного інтернету, а доступ до Wi-Fi збирається дозволяти лише після ідентифікації особистості

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

У так званій ЛНР заявляють, що у жовтні там має розпочати надання послуг новий оператор мобільного зв'язку, щоб у мешканців був вибір.

Щоправда, голова ОВА наголошує, що вибір знову буде не в усіх. За його словами, оператор запрацює у Луганську, Алчевську, Перевальську, Сорокиному.

Тим часом на захоплених Росією з 2022 року територіях встановлюють дротовий зв’язок. Також залишиться без змін заборона на надання послуги мобільного інтернету.

"Не все просто і зі стаціонарним інтернетом – загарбники збираються дозволити доступ до Wi-Fi тільки після ідентифікації особистості", - додає Лисогор.

Крім того, він зазначає, що між Новопсковом та Старобільськом окупанти зупиняють транспортні засоби й ретельно перевіряють пасажирів. Чоловікам призовного віку вручають повістки.

  • Напередодні стало відомо, що мешканці тимчасово окупованого Сєверодонецька уже більш ніж пів року живуть без мобільного зв’язку та інтернету, які вимкнули загарбники. Людям доводиться ходити до віддалених сіл, щоб зателефонувати.
  • Окупаційна влада на Луганщині заявила. що відмовилася вмикати мобільний інтернет на контрольованих нею територіях нібито з безпекових міркувань.
  • Згодом голова Луганської ОВА прокоментував ситуацію на ТОТ напередодні початку опалювального сезону, зазначивши, що у жителів досі не відновлене водо- та світлопостачання.
  • Також повідомлялося, що на багатоповерхівках прифронтових міст Луганщини, з дахів яких раніше можна було упіймати покриття для зв'язку, окупанти розвішали попередження, що за телефонну розмову є загроза потрапити "на підвал". А у Сєверодонецьку окупанти пропонують місцевим на заміну мобільному зв'язку встановлювати стаціонарні телефони.

Україна
Росія
Луганщина
окуповані території
окупанти
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