На Луганщині окупанти планують дозволити мешканцям доступ до Wi-Fi тільки після ідентифікації особистості, - ОВА
Окупаційна "влада" захоплених у 2022 році населених пунктів Луганської області не скасовує заборону для мешканців на використання мобільного інтернету, а доступ до Wi-Fi збирається дозволяти лише після ідентифікації особистості
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
У так званій ЛНР заявляють, що у жовтні там має розпочати надання послуг новий оператор мобільного зв'язку, щоб у мешканців був вибір.
Щоправда, голова ОВА наголошує, що вибір знову буде не в усіх. За його словами, оператор запрацює у Луганську, Алчевську, Перевальську, Сорокиному.
Тим часом на захоплених Росією з 2022 року територіях встановлюють дротовий зв’язок. Також залишиться без змін заборона на надання послуги мобільного інтернету.
"Не все просто і зі стаціонарним інтернетом – загарбники збираються дозволити доступ до Wi-Fi тільки після ідентифікації особистості", - додає Лисогор.
Крім того, він зазначає, що між Новопсковом та Старобільськом окупанти зупиняють транспортні засоби й ретельно перевіряють пасажирів. Чоловікам призовного віку вручають повістки.
- Напередодні стало відомо, що мешканці тимчасово окупованого Сєверодонецька уже більш ніж пів року живуть без мобільного зв’язку та інтернету, які вимкнули загарбники. Людям доводиться ходити до віддалених сіл, щоб зателефонувати.
- Окупаційна влада на Луганщині заявила. що відмовилася вмикати мобільний інтернет на контрольованих нею територіях нібито з безпекових міркувань.
- Згодом голова Луганської ОВА прокоментував ситуацію на ТОТ напередодні початку опалювального сезону, зазначивши, що у жителів досі не відновлене водо- та світлопостачання.
- Також повідомлялося, що на багатоповерхівках прифронтових міст Луганщини, з дахів яких раніше можна було упіймати покриття для зв'язку, окупанти розвішали попередження, що за телефонну розмову є загроза потрапити "на підвал". А у Сєверодонецьку окупанти пропонують місцевим на заміну мобільному зв'язку встановлювати стаціонарні телефони.
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