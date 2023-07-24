Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Скоротити переміщення населення до мінімуму - таке завдання поставила перед собою окупаційна влада прифронтових міст, шукаючи тих, хто допомагає ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА зазначив, що окупанти посилили пропускний режим не тільки в Рубіжному, а й у сусідніх Кремінній та Сєверодонецьку.

За його словами, тепер до населених пунктів можна потрапити виключно з місцевою реєстрацією або із перепусткою, особисто отриманою в окупаційній адміністрації. На блокпостах більш ретельно перевіряють документи, шукаючи ймовірну підробку.

Крім цього, у Троїцькому загарбники постійно проводять обшуки, тримаючи селян у напрузі. У громаді значно поменшала кількість порожнього житла, яке колаборанти та військові РФ вважають придатним для власного проживання.