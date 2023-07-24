На Луганщині окупанти прагнуть скоротити переміщення населення до мінімуму: шукають тих, хто допомагає ЗСУ, - ОВА
На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни посилюють пропускні пункти. Для того, щоб знайти "помічників" Збройних Сил України, окупанти прагнуть скоротити переміщення населення до мінімуму
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Скоротити переміщення населення до мінімуму - таке завдання поставила перед собою окупаційна влада прифронтових міст, шукаючи тих, хто допомагає ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Голова ОВА зазначив, що окупанти посилили пропускний режим не тільки в Рубіжному, а й у сусідніх Кремінній та Сєверодонецьку.
За його словами, тепер до населених пунктів можна потрапити виключно з місцевою реєстрацією або із перепусткою, особисто отриманою в окупаційній адміністрації. На блокпостах більш ретельно перевіряють документи, шукаючи ймовірну підробку.
Крім цього, у Троїцькому загарбники постійно проводять обшуки, тримаючи селян у напрузі. У громаді значно поменшала кількість порожнього житла, яке колаборанти та військові РФ вважають придатним для власного проживання.
- 23 липня голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що у тимчасово окупованих невеличких населених пунктах Луганської області мешканці понад рік живуть без електроенергії. Росіяни там не збираються лагодити пошкоджені комунікації.
- Того ж дня у міноборони Великої Британії зазначали, що підрозділи російських військ в Україні, ймовірно, намагаються створити буферну зону навколо Луганської області. Для цього вони докладають зусиль, аби просунутися назад до річки Оскіл.
- Також ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на тимчасово окупованій території Луганщини залишилось дуже мало місцевих людей. Окупанти масово заселяють туди представників малих народів Росії.
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