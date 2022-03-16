На Луганщині окупанти продовжують обстріли об’єктів критичної інфраструктури, – Гайдай
На Луганщині російські військові продовжують обстріли об’єктів критичної інфраструктури. Сьогодні, 16 березня, вони влучили у адмінбудівлю Укртелекому у місті Попасна
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Російська армія продовжує бити по об’єктах критичної інфраструктури – сьогодні вони влучили в адмінбудівлю підприємства зв’язку, людей врятовано", – йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 16 березня, у Попасній загарбники влучили у будівлю Укртелекому, де рятувальники працюють і досі – полум’ям охоплено близько 1000 квадратних метрів. Всіх людей, які там перебували, було евакуйовано. Також у Попасній сьогодні було зруйновано приватний будинок – під завалами опинилися люди. Рятувальникам вдалося одразу врятувати одну людину, однак роботи довелося призупинити через повторний вогонь росіян. У місті пошкоджені також будівлі двох пожежних частин.
"Агресор не перестає руйнувати наші домівки – цілі райони міст області. І поки співробітники ДСНС намагаються врятувати людей та будівлі після обстрілів, росіяни посилюють вогонь. Навіщо? Щоб примножити страх людей, зламати віру, припинити роботу рятувальників. Тобто зробити усе, щоб люди цілодобово перебували у небезпеці", – наголосив голова ОВА.
- Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що російські окупанти майже повністю знищили інфраструктуру на Луганщині
- Також стало відомо, що на Луганщині росіяни арештовують українців за сфабрикованими справами, глушать зв'язок і мародерять.
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