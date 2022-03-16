На Луганщині окупанти продовжують обстріли об’єктів критичної інфраструктури, – Гайдай

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



"Російська армія продовжує бити по об’єктах критичної інфраструктури – сьогодні вони влучили в адмінбудівлю підприємства зв’язку, людей врятовано", – йдеться в повідомленні.



Сьогодні, 16 березня, у Попасній загарбники влучили у будівлю Укртелекому, де рятувальники працюють і досі – полум’ям охоплено близько 1000 квадратних метрів. Всіх людей, які там перебували, було евакуйовано. Також у Попасній сьогодні було зруйновано приватний будинок – під завалами опинилися люди. Рятувальникам вдалося одразу врятувати одну людину, однак роботи довелося призупинити через повторний вогонь росіян. У місті пошкоджені також будівлі двох пожежних частин.



"Агресор не перестає руйнувати наші домівки – цілі райони міст області. І поки співробітники ДСНС намагаються врятувати людей та будівлі після обстрілів, росіяни посилюють вогонь. Навіщо? Щоб примножити страх людей, зламати віру, припинити роботу рятувальників. Тобто зробити усе, щоб люди цілодобово перебували у небезпеці", – наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що російські окупанти майже повністю знищили інфраструктуру на Луганщині

Також стало відомо, що на Луганщині росіяни арештовують українців за сфабрикованими справами, глушать зв'язок і мародерять.