Є загиблі та поранені: на Луганщині 23 червня задокументовано наслідки 34 російських обстрілів
За добу 23 червня російські окупанти застосували всі види артилерійської зброї та авіацію проти цивільних районів області
Про це інформує Національна поліція.
Стало відомо, що за минулу добу росіяни гатили по житлових будинках, промисловості, критичній, освітній та медичній інфраструктурі Луганщини.
Слідчі спільно з оперативниками зафіксували наслідки 34 обстрілів, в результаті яких зазнали пошкоджень та руйнацій багатоквартирні та приватні будинки, інфраструктурні та промислові об’єкти.
Нацполіція повідомляє про поранених та загиблих місцевих мешканців.
Зазначається, що правоохоронці розпочали досудові розслідування за 8-ма фактами посягання на територіальну цілісність України (ст. 110 Кримінального кодексу України).
Також до ЄРДР внесено 5 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами на території області (ст. 289 Кримінального кодексу України).
Крім того, поліцейські Луганської області викрили двох колаборантів, які вступили на службу в різні підрозділи окупаційної влади на захоплених територіях (внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-1 КК України).
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