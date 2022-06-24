Про це інформує Національна поліція.

Стало відомо, що за минулу добу росіяни гатили по житлових будинках, промисловості, критичній, освітній та медичній інфраструктурі Луганщини.



Слідчі спільно з оперативниками зафіксували наслідки 34 обстрілів, в результаті яких зазнали пошкоджень та руйнацій багатоквартирні та приватні будинки, інфраструктурні та промислові об’єкти.



Нацполіція повідомляє про поранених та загиблих місцевих мешканців.



Зазначається, що правоохоронці розпочали досудові розслідування за 8-ма фактами посягання на територіальну цілісність України (ст. 110 Кримінального кодексу України).



Також до ЄРДР внесено 5 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами на території області (ст. 289 Кримінального кодексу України).



Крім того, поліцейські Луганської області викрили двох колаборантів, які вступили на службу в різні підрозділи окупаційної влади на захоплених територіях (внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-1 КК України).

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