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На людство чекає велика "демографічна корекція", - еколог

18 серпня, 2023 п'ятниця
13:13
Суспільство населення світу

Понад два століття тому, у 1800 році, близько мільярда людей називали Землю своїм домом, через століття ця кількість зросла ще на 600 мільйонів. Сьогодні на планеті проживає близько 8 мільярдів людей

Про це повідомило видання Science.Alert.

Таке зростання є нестійким для нашої екосфери й загрожує "демографічною корекцією", яка, згідно з новим дослідженням, може відбутися ще до кінця століття.

Цей прогноз належить популяційному екологу Вільяму Різу з Університету Британської Колумбії в Канаді. Він стверджує, що ми використовуємо ресурси Землі нестабільними темпами, і що наші природні людські схильності не дозволяють нам виправити це "просунуте екологічне перевищення".

Результатом може стати своєрідний цивілізаційний колапс, який "відкоригує" чисельність населення планети, каже Різ, і який, за найгіршого сценарію, може статися ще до кінця століття.

"Homo sapiens еволюціонував для того, щоб розмножуватися в геометричній прогресії, географічно розширюватися і споживати всі доступні ресурси", - пише Різ у своїй опублікованій статті.

"Протягом більшої частини еволюційної історії людства таким експансіоністським тенденціям протистояв негативний зворотний зв'язок. Однак наукова революція і використання викопного палива зменшили багато форм негативного зворотного зв'язку, що дозволило нам повністю реалізувати наш потенціал експоненціального зростання".

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Різ зазначає, що наше домінування на планеті змусило нас забути про те, що ми все ще перебуваємо під впливом природного відбору. На додаток, наша природна схильність до короткострокового мислення, яка надзвичайно добре служила нам у нашому еволюційному минулому, продовжує змушувати нас брати стільки, скільки ми можемо отримати, коли це доступно.

Це призвело до надмірного споживання та забруднення навколишнього середовища, відповідальність за яке несе частина нинішнього населення планети, і яке, на думку Різа, зростатиме разом із фінансовою безпекою та збільшенням чисельності населення.

Він також стверджує, що зміна клімату свідчить про навантаження, яке вже відчуває планета, але це лише мала частина загальної проблеми перенапруження.

Як зазначає Різ, продовжуючи використовувати велику кількість викопного палива, ми одночасно ігноруємо й інші симптоми перенапруги. Від споживання біомаси до порушення планетарних кругообігів поживних речовин - всі ці взаємопов'язані проблеми призводять до шостого масового вимирання видів на Землі та ризикують хаотичним руйнуванням основних систем життєзабезпечення нашої планети.

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