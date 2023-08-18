Чисельність населення України до 2037 року та яким буде життя після війни. Прогноз Інституту демографії
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України спрогнозував чисельність населення України до 2037 року
Про це у розмові з кореспонденткою Еспресо Валерією Пашко повідомив Олександр Гладун, д.е.н., заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України.
За словами Гладуна, демографічні проблеми в Україні накопичувалися роками.
"Ви бачите скорочення чисельності населення України. В нас максимум був 1992 року, це 52 млн і після цього постійно відбувалось скорочення населення. Це не пов'язано, це просто збіг обставин, що це почалось після року набуття незалежності. Тому що ці тенденції закладалися в 70-х 80-х роках минулого століття. Від 91-го року кількість померлих постійно перевищувала кількість народжених і це призводило до скорочення чисельності населення. Одним із важливих показників є сумарний коефіцієнт народжуваності. Тобто кількість дітей, яких у середньому народжує одна жінка протягом життя. Для того, щоб не відбувалось скорочення населення внаслідок природного чинника, треба, щоб цей коефіцієнт дорівнював приблизно 2,1-2,2", - сказав Олександр Гладун.
Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії пояснив, що в Україні цей коефіцієнт у 2021 році приблизно дорівнював 1,1.
"Тобто це у два рази менше, ніж потрібно. Впливають на чисельність населення показники смертності й тривалості життя. Вони в нас приблизно на 10 років менше, ніж у Європі. Різке скорочення у 2021 році тривалості життя - це вплив коронавірусу, який вийшов за причинами смерті на друге місце після серцево-судинних захворювань. Складна ситуація, але все змінювалось поступово. Знадобилась війна, щоб всі звернули увагу на демографію, чисельність населення, його структуру, міграційні процеси й процеси народжуваності", - каже Гладун.
В Інституті також відзначили, що зараз кількість українців, біженців, які перебувають за територією України в усьому світі, приблизно трохи більше ніж 6 млн.
"Ми спрогнозували чисельність скорочення населення. Приблизно оцінюємо, що на початок 2037-го року буде 30-31 млн населення. При чому прогноз ми робили по всій території України, включаючи Крим і ОРДЛО (прим. - окуповані до 24 лютого окремі р-ни Донеччини й Луганщини). Ми робили окремі оцінки по ОРДЛО й використовували російські статистичні дані по Криму, і їх також корегували з урахуванням наявної інформації. Що стосується кількості померлих у співвідношенні з народженими, ми вважаємо, що це співвідношення буде, умовно кажучи, на користь померлих. Тобто смертність буде перевищувати народжуваність до 2037-го року і ми не змінимо цю ситуацію".
Гладун також дав прогноз стосовно сумарного коефіцієнта народжуваності.
"Він не досягне необхідного рівня взагалі. В найближчій середній перспективі він буде на рівні 1,3 й це менше, ніж потрібно. Це трохи гірше, ніж в країнах західної Європи, де цей коефіцієнт 1,7-1,8. Вони там теж не забезпечують природне відновлення. Тривалість життя в нас буде поступово збільшуватись і це почнеться відразу після закінчення війни. Ми вийдемо на таку ситуацію: в чоловіків 68 років, у жінок - трохи менше, ніж 68 років. Як це вплине взагалі на чисельність населення і на вікову структуру населення? Тому що на функціонування держави впливає чисельність як така і впливає вікова структура", - каже Гладун.
Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії також висловився стосовно того, як війна вплине на ситуацію.
"Війна призведе, за нашими оцінками, до ще більшої деформації статево-вікової структури населення і це є теж певним викликом. Внаслідок природних чинників ми цього не змінимо і тому слід серйозно ставитись до міграційної політики щодо повернення наших громадян і залучення іноземців на ринок праці чи на постійне проживання... Повернення людей в Україну буде залежати не тільки від абстрактної політики, а від наявності житла зруйнованого, особливо в східних регіонах, ситуації на ринку праці (й на регіональних ринках праці), і залежно від того, якою буде політика держав, яких зараз перебувають наші громадяни", - сказав Олександр Гладун.
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