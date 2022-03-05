На Миколаїв летять бомбардувальники, - голова ОВА
У суботу, 5 березня, після 19:00 над містом для авіаударів можуть пролетіти бомбардувальники Ту-22.
Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Еспресо.TV.
"З 19:00 повітряна тривога! Не заспокояться орки! Ту-22 бомбардувальники будуть пролітати!", - повідомив він.
Нагадаємо, нещодавно очільник Миколаївської ОВА повідомляв, що українські військові вигнали з Миколаєва окупантів, захопили їхню техніку та взяли в полон кількох військових РФ.
- Раніше на Миколаївщині збили чотири ворожі вертольоти та відібрали в окупантів техніку.
- Також під Миколаєвом українські військові збили ще один російський літак, пілота взяли в полон
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