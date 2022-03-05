На Миколаїв летять бомбардувальники, - голова ОВА

Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Еспресо.TV.



"З 19:00 повітряна тривога! Не заспокояться орки! Ту-22 бомбардувальники будуть пролітати!", - повідомив він.



Нагадаємо, нещодавно очільник Миколаївської ОВА повідомляв, що українські військові вигнали з Миколаєва окупантів, захопили їхню техніку та взяли в полон кількох військових РФ.

Раніше на Миколаївщині збили чотири ворожі вертольоти та відібрали в окупантів техніку.

Також під Миколаєвом українські військові збили ще один російський літак, пілота взяли в полон