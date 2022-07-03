На Миколаївщині за добу від обстрілів окупантів поранено чотири людини
2 липня в Миколаївській області російські окупанти обстріляли вісім громад. Поранення отримали чотири людини
Про це інформує в телеграмі голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
"Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Шевченківській, Березнегуватській, Інгульській, Первомайській, Радсадівській та Галицинівській громадах", - пише Замазєєва.
Лише 2 липня на Миколаївщині 4 людини отримали поранення. Їм надають необхідну допомогу.
Загалом у лікарнях області знаходяться 259 людей, що постраждали від атак окупантів. Ще 59 - отримали допомогу амбулаторно.
- 2 липня рашисти обстріляли Миколаїв. Відомо, що снаряди влучили в об’єкти промисловості, ніхто не постраждав.
- Нагадаємо, 29 червня війська РФ влучили в багатоповерхівку в Миколаєві. 8 людей загинули, ще 6 – постраждали.
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