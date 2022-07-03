Про це інформує в телеграмі голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

"Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Шевченківській, Березнегуватській, Інгульській, Первомайській, Радсадівській та Галицинівській громадах", - пише Замазєєва.

Лише 2 липня на Миколаївщині 4 людини отримали поранення. Їм надають необхідну допомогу.

Загалом у лікарнях області знаходяться 259 людей, що постраждали від атак окупантів. Ще 59 - отримали допомогу амбулаторно.

2 липня рашисти обстріляли Миколаїв. Відомо, що снаряди влучили в об’єкти промисловості, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 29 червня війська РФ влучили в багатоповерхівку в Миколаєві. 8 людей загинули, ще 6 – постраждали.

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