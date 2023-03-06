У 2014 році я розмовляла з одним бізнесменом.

Вже почалась війна. Вже люди судомно скуповували все, щоб на фронт бійці не йшли голими-босими. Ви ж пам’ятаєте, наприклад, ситуацію з бронежилетами? Їх не було ніде. Почали шити плитоноски, різати метал, діаспоряни шукали у своїх країнах.

Так от, бізнесмен тоді мені сказав, у приватній розмові: "В такій країні, як наша, завжди знайдеться 200 тисяч охочих воювати. За умови, що зарплата буде 10 тисяч доларів в місяць і будуть серйозні гарантії для родини в разі загибелі воїна. У країні мають бути такі гроші. Треба скоротити всі дурні видатки й зосередитися на армії. Бо все це надовго".

"В такій країні, як наша, завжди знайдеться 200 тисяч охочих воювати. За умови, що зарплата буде 10 тисяч доларів в місяць і будуть серйозні гарантії для родини в разі загибелі воїна. У країні мають бути такі гроші. Треба скоротити всі дурні видатки й зосередитися на армії. Бо все це надовго"

Я уявляю, що мені зараз тут понаписують про такого "розумного" бізнесмена. Але я повністю розділяю його точку зору. За підходи.

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Зараз на нулі зарплата того, хто ризикує життям, 100 000 гривень. Це 2 500 доларів в еквіваленті. Ви ж розумієте, що це насправді мінімум того, що там повинні отримувати?

Такі зарплати платять людям в одесько-київських офісах. Де ніхто не ризикує життям, спить вдома і на вихідні ходить розважатися.

Я не за те, щоб в офісах платили менше. Я за те, щоб на війні платили більше.

20 тисяч — зарплата воїнів в тилу. Була. Додали 30 тисяч. Зараз ці 30 тисяч забрали.

Що таке тил зараз? Херсонські степи — це тил? Запоріжжя — це тил? Одеські ППО, які збивають ракети на рівні з "залізним куполом" - це тил? Водії цистерн, які підвозять паливо — це тил?

Що таке тил зараз? Херсонські степи — це тил? Запоріжжя — це тил? Одеські ППО, які збивають ракети на рівні з "залізним куполом" - це тил? Водії цистерн, які підвозять паливо — це тил?

20 тисяч, еквівалент 500 доларів. Я знаю багатьох із тих, хто кинув бізнеси, роботу, хороші доходи й зарплати, і пішов боронити країну.

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Мій знайомий збирався купувати готель в Іспанії. Ви здогадуєтесь, певне, порядок цифр, правда ж? 24 лютого він був у військкоматі. Він — досить унікальний спеціаліст. Його забрали зразу ж. Для свого підрозділу він закупив спорядження на всі ті гроші. Вони роблять круті штуки. Всі технічні прибамбаси купували й купують по всьому світу. Працюють дуже ефективно. Колись, після Перемоги, я обов‘язково про нього напишу. Він в тилу. 20 тисяч гривень його зарплата буде зараз.

А от шоу Олени Кравець, подружки нашого президента, коштує 33 мільйони гривень із держбюджету. І її зарплата там навряд чи 20 тисяч. А шоу "Утро дома" - 32 мільйони коштує. Для російськомовного каналу "Дом". Правда, звучить як знущання. Для тих, у кого немає "утра дома", бо дому немає зараз. Але то таке, хто на те зважає?

А от шоу Олени Кравець, подружки нашого президента, коштує 33 мільйони гривень із держбюджету. І її зарплата там навряд чи 20 тисяч. А шоу "Утро дома" - 32 мільйони коштує. Для російськомовного каналу "Дом". Правда, звучить як знущання. Для тих, у кого немає "утра дома", бо дому немає зараз. Але то таке, хто на те зважає?

Затримують помічників заступників міністрів з мільярдними хабарями. Далі фінансують купу сумнівних проєктів. і дороги, дороги — ну, як же без них? З чого красти?

Щоб ви розуміли, на програму "Велике будівництво" на цей рік в бюджеті заплановано 53 мільярди гривень. На телемарафон - 1,7 мільярда.

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І це ще відновлення не почали. Компенсації за втрачене житло і майно не почали. От де будуть треш і заробітки для вузького кола втаємничених персон...

Більш ніж половину нашого бюджету складає міжнародна допомога. Вона тримає на плаву країну. Саме партнери забезпечують стабільність і функціонування держави. А не фінансовий геній наших.

На обороні, на захисті країни не можна економити. Наша незалежність і наші життя тримаються на тих, хто пішов у військо. Відрізати фінансування у цей час не просто нелогічно, а шкідливо і злочинно.

Навіщо вони це роблять?

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

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