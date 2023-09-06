На Одещині прикордонники затримали вчителя, який нав'язував учням російські наративи
Держприкордонна служба в Одеській області затримала вчителя-мистецтвознавця, який займався пропагандою та нав'язував дітям російські наративи
Про це йдеться у повідомленні Держприкордонної служби.
"На Одещині прикордонники викрили місцевого жителя – ветерана військової розвідки. Чоловік працював вчителем мистецтва в дитячій школі. Та замість того, щоб знайомити дітей зі світом прекрасного, нав‘язував їм пропагандистські наративи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що він нав'язував таку пропаганду, як "війну з РФ розпочала Україна", "Одеса і Донбас – території РФ", "українські військові обстрілюють цивільне населення".
Прикордонники додали, що, ймовірно, чоловіка відправлять за ґрати.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У Чернігівській області Служба безпеки оголосила підозру учасникам корупційної схеми ухилення від призову, яка дозволяла чоловікам виїжджати за кордон.
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