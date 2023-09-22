На Одещині затримали жінку, яку підозрюють у передачі РФ координат 9 об’єктів військової та критичної інфраструктури
Правоохоронці затримали інформаторку російських спецслужб, яку підозрюють в участі та підготовці нової серії повітряних атак ворога на Одеську область
Про це інформує Служба безпеки України.
"Для здійснення ворожих ударів зловмисниця передала окупантам електронні координати 9 об’єктів військової та критичної інфраструктури регіону. Серед них – укріпрайони Сил оборони, фортифікаційні споруди і стратегічно важливі локації залізничного сполучення", – йдеться в матеріалі.
Пресслужба додає, що жінка намагалась простежити напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.
СБУ викрила фігурантку ще на початковому етапі її розвідувально-підривної діяльності. Її затримали на спробі передачі розвідданих РФ.
Слідство встановило, російською інформаторкою виявилась мешканка Чорноморська, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала рашистів й активно про це писала у заборонених соцмережах.
"Таким чином вона потрапила у поле зору ворожих спецслужб, які згодом дистанційно залучили її до співпраці на користь країни-агресора. Для отримання розвідданих зловмисниця регулярно їздила маршрутним таксі по території регіону та фіксувала місця базування і переміщення українських захисників. Отримані відомості вона надсилала окупантам у вигляді текстових і голосових повідомлень та скриншотів електронних карт, на яких позначала українські об’єкти", - пояснюють правоохоронці.
Фото: Служба безпеки України
Під час обшуку вилучено телефон із доказами комунікації з ворогом.
Фігурантці повідомили про підозру, вона перебуває під вартою. Жінці загрожує 12 років ув'язнення.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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