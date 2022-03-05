На Одещині збили черговий російський літак

Про це написала пресслужба ВМС ЗС у Facebook.



"Ще один літак збито у м. Очаків. РФ вже не перший день намагається знищити місто Очаків, у тому числі, здійснюючи постійні авіаційні нальоти, залякуючи мирне населення", - йдеться у повідомленні.



Там зазначили, що був збитий російський літак Су-25, а пілотів взяли в полон.



"Слід зазначити, що збитий літак вилетів у свій "останній" політ із захопленого у 2014 році аеродрому у м. Саки (Новофедорівка). Пишаємось нашими військовослужбовцями", - підсумували у ВМС.

Нагадаємо, українська ППО збила російський безпілотник.

Також раніше на Миколаївщині збили чотири ворожі вертольоти та відібрали в окупантів техніку.

У Миколаївській області українські військові підбили ще один літак РФ

Оперативне командування "Північ" повідомило, що біля Чернігова ЗСУ збили ворожий штурмовик.

Згодом у Чернігівській області спіймали пілота збитого російського Су-25.