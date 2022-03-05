На Одещині збили черговий російський літак
5 березня під час чергового нальоту авіації український моряк збив російських літак Су-25 в Очакові
Про це написала пресслужба ВМС ЗС у Facebook.
"Ще один літак збито у м. Очаків. РФ вже не перший день намагається знищити місто Очаків, у тому числі, здійснюючи постійні авіаційні нальоти, залякуючи мирне населення", - йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що був збитий російський літак Су-25, а пілотів взяли в полон.
"Слід зазначити, що збитий літак вилетів у свій "останній" політ із захопленого у 2014 році аеродрому у м. Саки (Новофедорівка). Пишаємось нашими військовослужбовцями", - підсумували у ВМС.
- Нагадаємо, українська ППО збила російський безпілотник.
- Також раніше на Миколаївщині збили чотири ворожі вертольоти та відібрали в окупантів техніку.
- У Миколаївській області українські військові підбили ще один літак РФ
- Оперативне командування "Північ" повідомило, що біля Чернігова ЗСУ збили ворожий штурмовик.
- Згодом у Чернігівській області спіймали пілота збитого російського Су-25.
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