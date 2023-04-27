На окупованих територіях гумдопомога від МКЧХ потрапляє замість полонених до колаборантів, - експолітв'язень Кремля Сущенко
Колишній політв’язень Кремля, журналіст Роман Сущенко зазначив, що міжнародні гуманітарні організації та ООН не допомагають українським політв'язням
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Міжнародний Комітет Червоного Хреста та Червоний Півмісяць має виконувати гуманітарні завдання, у тому числі допомагати у звільненні військовополонених та політв'язнів. Європейські чиновники розводять руками. Вплив МКЧХ та Amnesty International зіпсований й обмежений. Ці організації не можуть допомогти нашим політв'язням", - підкреслив Сущенко.
За словами колишнього політв'язня Кремля, потрібна зміна діяльності всіх міжнародних гуманітарних організацій, потрібна зміна діяльності системи ООН.
"Гуманітарна допомога, яку привозять міжнародні гуманітарні організації на окуповані території, надходить до військ колаборантів, нею торгують на місцевих ринках. Ця допомога не потрапляє в камери, де перебувають українські заручники. Потрібна зміна діяльності всіх міжнародних організацій, потрібна зміна діяльності системи ООН, оскільки вони не виконують свою місію", - наголосив Сущенко.
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