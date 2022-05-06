На окупованих територіях Луганщини росіяни почали блокувати соціальні мережі та українські сайти, – Денісова

Про це інформує у фейсбуці уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

"Рашисти тероризують населення тимчасово окупованої території Луганської області. Окупанти почали блокувати соціальні мережі, зокрема – фейсбук, та українські інтернет-сайти. Загарбники мають на меті завадити місцевим жителям читати та аналізувати новини, що публікуються в Україні та незалежних ЗМІ", – пише Людмила Денісова.

Уповноважена пише, як альтернативу окупанти пропонують засоби масової інформації РФ та "республіканські", стверджуючи, що ті є "достовірними джерелами".

Збільшується й кількість викрадень та побиття місцевих заради розваги, калічать, піддають тортурам, вивозять та викидають в лісах.

"Терор та жорстоке поводження з мирними жителями на окупованих територіях це воєнний злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень РФ прав людини в Україні", – вважає уповноважена Верховної ради з прав людини.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині загарбники облаштували катівню у приміщенні поліції, де піддають тортурам мирних жителів.

Факт знущання над місцевини підтвердив і голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

З 20 квітня у Тростянці Сумської області працівниками Державного бюро розслідувань задокументовано щонайменше 20 випадків катування місцевого населення російськими окупантами.

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