Про це мовиться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Окупанти погрожують батькам на тимчасово окупованій території Херсонщини: вони переконують, що позбавлять батьківських прав, якщо діти не навчатимуться в школах з російською програмою.

Також пресслужба Генштабу інформує про випадки мародерства в тимчасово зайнятих містах і селах України.

З магазинів Нової Каховки військові РФ вивозять товар та обладнання, "включно з морозильними камерами та касовими апаратами".

У Новомиколаївці, Запорізька область, близько ста загарбників перевіряли місцевих мешканців: 2 грудня вони вилучили в жителів особисті цінні речі та побутову техніку.

Нагадаємо, Національна поліція Херсонської області 16 листопада відкрила 18 кримінальних проваджень щодо злочинів росіян та місцевих, що з ними співпрацювали. Повідомляється про залякування місцевих колаборантами та мародерство житлових будинків.

20 листопада стало відомо, що в Мирненській громаді Херсонщини військові РФ уривалися до осель, де живуть школярі: вони хотіли з‘ясувати, чи не навчаються діти в українських школах онлайн.

28 листопада Скадовська міськрада звітувала, що російські військові захоплюють помешкання жителів Скадовської громади, заселяються у будинки та мародерять. Місцева влада намагається вести облік таким злочинам.

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