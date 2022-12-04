На окупованій Херсонщині військові РФ змушують віддавати дітей до шкіл з російською програмою
Загарбники примушують батьків віддавати своїх дітей до шкіл з російською програмою навчання в містах і селах тимчасово окупованої Херсонської області
Про це мовиться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Окупанти погрожують батькам на тимчасово окупованій території Херсонщини: вони переконують, що позбавлять батьківських прав, якщо діти не навчатимуться в школах з російською програмою.
Також пресслужба Генштабу інформує про випадки мародерства в тимчасово зайнятих містах і селах України.
З магазинів Нової Каховки військові РФ вивозять товар та обладнання, "включно з морозильними камерами та касовими апаратами".
У Новомиколаївці, Запорізька область, близько ста загарбників перевіряли місцевих мешканців: 2 грудня вони вилучили в жителів особисті цінні речі та побутову техніку.
- Нагадаємо, Національна поліція Херсонської області 16 листопада відкрила 18 кримінальних проваджень щодо злочинів росіян та місцевих, що з ними співпрацювали. Повідомляється про залякування місцевих колаборантами та мародерство житлових будинків.
- 20 листопада стало відомо, що в Мирненській громаді Херсонщини військові РФ уривалися до осель, де живуть школярі: вони хотіли з‘ясувати, чи не навчаються діти в українських школах онлайн.
- 28 листопада Скадовська міськрада звітувала, що російські військові захоплюють помешкання жителів Скадовської громади, заселяються у будинки та мародерять. Місцева влада намагається вести облік таким злочинам.
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