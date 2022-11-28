Зареєстровано майже 200 заяв: у Скадовську окупанти захоплюють помешкання місцевих і мародерять
Російські військові захоплюють помешкання жителів Скадовської громади, заселяються у будинки та мародерять. Місцева влада намагається вести облік таким злочинам
Про це інформують на телеграм-каналі Скадовської міської ради.
У міськраді наголошують, що після вторгнення РФ на територію України багато скадовчан евакуювалися з регіону, зачинивши помешкання і залишивши найцінніші речі в рідних стінах. А вже з квітня стало відомо про захоплення військовими РФ житла мешканців громади.
"І військові рф не тільки заселяються у вільні від господарів будинки, а й мародерять. Вивозять все, що можна вивезти", – наголошують у міській раді.
Виконавчий комітет Скадовської міської ради облікує випадки захоплення житла мешканців громади. Постраждалим пропонують скористатись Google-формою реєстрації їхнього захопленого житла, а також житла їх рідних та знайомих. Кожен злочин окупантів фіксують, а матеріали передають до органів прокуратури.
"Станом на 28 листопада до виконкому надійшло понад 180 заяв про захоплення житла. У більшості випадків до вільного житла вселились військові РФ, але є випадки заселення переселенцями або жителями з території Росії. Ці злочини також скоєно за безпосередньої участі загарбницької армії", – наголосили у Скадовській міськраді.
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