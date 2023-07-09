Про це повідомляє Луганська ОВА.

Зазначається, що у тимчасово окупованому Сватовому росіяни продовжують облік "безхазяйної" нерухомості, вимагають документи для підтвердження права власності, а також шукають оселі тих, хто виїхав у безпечні регіони України або за кордон.



Окупанти виявляють також квартири, в яких не мешкають господарі. Водночас місцеві колаборанти допомагають з обліком та подальшим розселенням окупантів.



"Полюють не тільки на порожні будинки, а й на автівки з українськими номерами. Окупаційна влада посилила відповідні дорожні рейди на захоплених минулого року територіях - перевіряють на трасах та в гаражах. Проводять "бесіди" та направляють до найближчого МРЕО", - зазначають в ОВА.

Ситуація на Луганщині

"Загарбники не припиняють знищувати деокуповані населені пункти Луганщини, їх не спиняє те, що в цих селах залишається цивільне населення", - наголосив начальник обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

27 червня стало відомо, що загарбники посилюють контррозвідувальний режим у тимчасово окупованому місті Привілля Луганської області - погрожують місцевим за спілкування з особами на підконтрольній Україні території.

28 червня в ОВА зазначали, що на окупованих територіях Луганської області російські загарбники посилили обшуки та затримання місцевих жителів для того, щоб виявляти щомісяця по 15 шпигунів та прихильників України.

Влада РФ змушує військових командирів на тимчасово окупованій території Луганщини комплектувати підрозділи в'язнями колоній, але вони відмовляються через їхню незадовільну військову підготовку.

8 липня повідомлялося, що російські окупанти атакують логістичні шляхи на Луганщині, щоб жителі звільнених селищ не змогли отримати гуманітарну допомогу та залишились без їжі.