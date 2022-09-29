На окупованому Донбасі мобілізували майже всіх чоловіків, - розвідка
На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей мобілізоване майже все чоловіче населення
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає пресслужба ГУР.
"Ми бачимо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей майже все чоловіче населення мобілізоване. За нашою оцінкою, після анексії Росією окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, там теж оголосять мобілізацію", – зазначив Скібіцький.
За його словами, завдання України полягає в тому, щоб завдати найбільших втрат Росії на полі бою, що разом із санкціями та політичною ізоляцією матиме вплив на російську економіку та суспільство. Він назвав загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України "дуже високою".
"Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту, де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи", – зауважив він.
- 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.
- Мер Мелітополя Іван Федоров закликав чоловіків призовного віку негайно евакуюватися з міста, оскільки окупанти будуть відправляти їх на війну з Україною.
- 22 вересня стало відомо, що на Херсонщині та Запоріжжі закликають жителів окупованих територій евакуюватися у зв'язку з небезпекою проведення армією РФ мобілізації населення на війну проти України.
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