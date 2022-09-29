Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає пресслужба ГУР.

"Ми бачимо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей майже все чоловіче населення мобілізоване. За нашою оцінкою, після анексії Росією окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, там теж оголосять мобілізацію", – зазначив Скібіцький.

За його словами, завдання України полягає в тому, щоб завдати найбільших втрат Росії на полі бою, що разом із санкціями та політичною ізоляцією матиме вплив на російську економіку та суспільство. Він назвав загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України "дуже високою".

"Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту, де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи", – зауважив він.