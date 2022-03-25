На пероні Вільнюського вокзалу, де зупиняються транзитні потяги з Москви, відкрили виставку фотографій війни в Україні

Про це повідомляє Литовська залізниця.



На пероні розмістили 24 фотографії, які відображають реальність війни.



"Ця виставка має на меті поширити інформацію про війну, яку веде російська влада. Ми підібрали образи, які емоційно передають сувору реальність, з якою зараз стикається народ України. Цією виставкою ми хочемо якомога ширше поширити повідомлення про те, що у вільній країні неможливо втекти від реальності. Ми хочемо подякувати як режисеру Евалдасу Кубілісу за ідею цієї виставки, і колегам Максиму Дондюку та Євгену Малолетку за надсилання фото з найгарячіших точок – Києва та Маріуполя", – сказав президент Клубу фотографів Литви Йонас Стаселіс.



Потяги, що курсують між Калінінградською областю та рештою Росії, прямують через Вільнюс. Залізничники хочуть привернути увагу пасажирів цих потягів до російського повномасштабного вторгнення. Вони планують щоразу зупиняти транзитні російські потяги.

Нагадаємо, раніше у Вільнюсі на паркані посольства РФ написали "Слава Україні".

Також у столиці Литви встановили нові дорожні знаки на підтримку України. На них зображено "послання" до українців та білорусів.