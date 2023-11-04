На пропалестинському мітингу у Франкфурті поліція вилучила табличку з рунами СС
3 листопада у Франкфурті відбулася пропалестинська демонстрація, на якій активісти тримали плакати із зображенням ізраїльського прапора в сміттєвому баку та рунами СС. Їх заарештувала поліція
Про це повідомляє газета Welt.
У п'ятницю, 3 листопада під час демонстрації на підтримку Палестини у Франкфурті-на-Майні поліція заарештувала 9 осіб та розпочала розслідування за підозрою в розпалюванні ворожнечі, використанні неконституційних знаків та підозрі в зображенні насильства.
Демонстранти тримали плакати, на яких були зображені ізраїльські прапори в сміттєвих баках, а на деяких були написані неконституційні знаки, зокрема руни СС. Проти активістів відкрили провадження за підозрою в заколоті.
У демонстрації під гаслом "Припинення вогню в Газі" в центрі Франкфурта взяли участь до 850 осіб.
За власними заявами, поліція вилучила табличку з рунами СС і заарештувала її пред'явника. Інша жінка підняла плакат із зображенням прапора Держави Ізраїль у сміттєвому баку та написом "Зберігайте світ чистим". Плакат також вилучили, а жінці повідомили про підозру в заколоті.
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