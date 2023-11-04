На пропалестинському мітингу у Франкфурті поліція вилучила табличку з рунами СС

Про це повідомляє газета Welt.

У п'ятницю, 3 листопада під час демонстрації на підтримку Палестини у Франкфурті-на-Майні поліція заарештувала 9 осіб та розпочала розслідування за підозрою в розпалюванні ворожнечі, використанні неконституційних знаків та підозрі в зображенні насильства.

Демонстранти тримали плакати, на яких були зображені ізраїльські прапори в сміттєвих баках, а на деяких були написані неконституційні знаки, зокрема руни СС. Проти активістів відкрили провадження за підозрою в заколоті.

У демонстрації під гаслом "Припинення вогню в Газі" в центрі Франкфурта взяли участь до 850 осіб.

За власними заявами, поліція вилучила табличку з рунами СС і заарештувала її пред'явника. Інша жінка підняла плакат із зображенням прапора Держави Ізраїль у сміттєвому баку та написом "Зберігайте світ чистим". Плакат також вилучили, а жінці повідомили про підозру в заколоті.