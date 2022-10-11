На сесії ПАРЄ у Страсбурзі 13 жовтня буде український день, - кореспондентка Еспресо

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"У Страсбурзі вчора, 10 жовтня, розпочалася сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка триватиме весь тиждень і завершиться у п'ятницю 14 жовтня. Сесія почалася зі згадки про Україну, лідери Ради Європи засудили масовані бомбардування росіянами українських міст та вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих українців від путінської зброї. Також вчора за терміновою процедурою порядку денного у ПАРЄ було внесено питання про політичні наслідки російської агресії проти України. І це питання буде розглядатися у четвер, 13 жовтня, доповідь готує друг України, литовський депутат Емануеліс Зінгеріс, потім буде проголосована відповідна резолюція Парламентської асамблеї", - прокоментувала кореспондентка Еспресо.



Тетяна Висоцька зауважила, що 13 жовтня буде український день, тому що на ранок четверга запланований виступ у ПАРЄ президента України Володимира Зеленського, ця промова відбудеться через конференц-зв'язок, після чого президент відповість на запитання.



"На теренах ПАРЄ присутня одноголосна підтримка України та визнання Росії агресором. Нагадаю, ПАРЄ єдина велика міжнародна організація, яка виключила Росію зі свого складу після масованої російської атаки у лютому на Україну. Усі делегації Парламентської асамблеї налаштовані на підтримку та допомогу Україні", - додала Висоцька.

Раніше ПАРЄ заявляла, що Росія відповідальна за загибель пасажирів і екіпажу малайзійського "боїнга" рейсу МН17

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