Про це пише ANSA.

Зазначається, що команди пожежників працювали над гасінням пожежі на пагорбах навколо сицилійського міста. Водночас аеропорт планували знову відкрити об 11 ранку за місцевим часом.

Станом на 7:30 було скасовано вісім рейсів. Аеропорт також був ізольований на суші на кілька годин через перекриття доріг і призупинення залізничного сполучення з Палермо.

Лісові пожежі охоплюють, зокрема, гору Капо Галло, мис, звідки відкривається вид на морський курорт Монделло, і пагорб Беллолампо, де в понеділок ввечері горіла частина місцевого сміттєзвалища з викидом отруйних газів.

Лісові пожежі та аномальна спека в Європі

На кінець квітня в Іспанії зафіксували температурний рекорд: у деяких регіонах повітря вже прогрілося до 38,8 ℃. Екстремальна спека у квітні 2023 року торкнулася також сусідніх Марокко, Алжиру та Португалії.

Майже увесь липень в Європі спостерігається рекордно висока температура. Вчені пояснили, чому 2023 рік став таким спекотним і попередили, що ці рекордні температури погіршаться, навіть якщо людство різко скоротить викиди газу, які нагрівають планету.

Італія оголосила червоний рівень тривоги для 16 міст. Повідомлялося, що тоді був встановлений європейський рекорд - 48 градусів за Цельсієм. Зафіксовані такі показники були на південних італійських островах Сицилія та Сардинія.

Синоптики радили італійцям підготуватися до "найсильнішої спеки цього літа, а також однієї з найсильніших за весь час". Зазначалося також, що через сильну спеку навіть тварин у Римському зоопарку годують замороженою їжею для охолодження.

15 липня через лісові пожежі з острова Ла-Пальма в Іспанії місцева влада евакуювала щонайменше 500 людей. Пожежа стала першим стихійним лихом на острові після виверження вулкана у 2021 році.

У неділю, 16 липня, поблизу міста Пісек у Чехії також спалахнула пожежа, яка охопила близько 40 гектарів лісу. Під час роботи із гасіння вогню постраждали п'ятеро рятувальників.

Також 19 липня німецькі лікарі закликали запровадити сієсту, або полуденний сон, як спосіб боротьби з підвищенням літньої температури, що перешкоджає продуктивності праці.

У неділю, 23 липня, у Греції зареєстрували найвищий показник температури повітря за весь час. Новий температурний рекорд становить +46,4 °C.

На острові Родос у Греції через рекордну по всій Європі вирують лісові пожежі. 23 липня близько 3,5 тисяч людей евакуювалися з будинків і готелів.