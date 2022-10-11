На Сумщині понад 60 тис. абонентів лишаються без світла
На Сумщині понад 60 тисяч абонентів лишаються без світла, Охтирський, Конотопський райони - підключені повністю
Про це в Телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сумщина. Ситуація у сфері енергетики на ранок 11 жовтня. Охтирський, Конотопський райони - підключені повністю. У поодиноких випадках можуть бути перебої, прошу поставитися до цього з порозумінням. Відсутнє електропостачання майже у 62 тисяч споживачів трьох районів області" - зазначив він.
Зі слів Живицького, йдеться про Шосткинський, Роменський та Сумський райони області.
- 10 жовтня Росія обстріляла Київ, є загиблі. Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині. На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.
- За уточненими даними Міноборони, зранку 10 жовтня Росія використала для атак по Україні 84 крилаті ракети, 24 безпілотники, з них 13 - іранські "Шахід-136".
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