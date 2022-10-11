На Сумщині понад 60 тис. абонентів лишаються без світла

Про це в Телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сумщина. Ситуація у сфері енергетики на ранок 11 жовтня. Охтирський, Конотопський райони - підключені повністю. У поодиноких випадках можуть бути перебої, прошу поставитися до цього з порозумінням. Відсутнє електропостачання майже у 62 тисяч споживачів трьох районів області" - зазначив він.

Зі слів Живицького, йдеться про Шосткинський, Роменський та Сумський райони області.

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