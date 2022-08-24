На Сумщині зафіксували щонайменше 15 прильотів за добу
У ніч на 24 серпня рашисти тричі обстріляли Сумщину, зафіксовано щонайменше 15 прильотів
Про це інформує в телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Ніч в області була неспокійна від повітряних тривог. Знаю, сьогодні вони були особливо "тривожні" для кожного з нас. На щастя, все минулося і наші захисники та захисниці нас вберегли", - написав Живицький.
Зокрема рашисти з території РФ обстріляли північ Сумщини з мінометів.
Увечері 23 серпня російські окупанти гатили по Есманьській громаді, зафіксовано 4 прильоти.
Уже вранці, о 5 годині, 24 серпня вісім влучань по околицях Бачівська.
До дев'ятої ранку загарбники гатили по Зноб-Новгородській громаді, є 3 прильоти.
Повідомляється, що жертв та руйнувань немає.
"Дякую кожному, хто боронить кордони нашої Сумщини сьогодні і бореться за вільну Україну!" - додав очільник області.
- За день, 20 серпня, 4 громади Сумської області постраждали від російських обстрілів.
- 22 серпня росіяни били по територіях Есманської, Миропільської, Краснопільської та Великописарівської громад, зафіксовано понад 80 прильотів.
- Окупаційні війська ввечері 22 серпня гатили з міномету по Середино-Будській громаді Сумської області.
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