Про це інформує в телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч в області була неспокійна від повітряних тривог. Знаю, сьогодні вони були особливо "тривожні" для кожного з нас. На щастя, все минулося і наші захисники та захисниці нас вберегли", - написав Живицький.

Зокрема рашисти з території РФ обстріляли північ Сумщини з мінометів.

Увечері 23 серпня російські окупанти гатили по Есманьській громаді, зафіксовано 4 прильоти.

Уже вранці, о 5 годині, 24 серпня вісім влучань по околицях Бачівська.

До дев'ятої ранку загарбники гатили по Зноб-Новгородській громаді, є 3 прильоти.

Повідомляється, що жертв та руйнувань немає.

"Дякую кожному, хто боронить кордони нашої Сумщини сьогодні і бореться за вільну Україну!" - додав очільник області.

За день, 20 серпня, 4 громади Сумської області постраждали від російських обстрілів.

22 серпня росіяни били по територіях Есманської, Миропільської, Краснопільської та Великописарівської громад, зафіксовано понад 80 прильотів.

Окупаційні війська ввечері 22 серпня гатили з міномету по Середино-Будській громаді Сумської області.

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