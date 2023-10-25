На світовій технологічній конференції у Лісабоні Україну представлять 25 стартапів та скейлапів

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

"Web Summit - це ефективний майданчик для пошуку інвестицій та нових партнерств, а також промоції України як потужної технологічної держави. Тут стартапи можуть не тільки розказати про свої досягнення, а й знайти можливості для розвитку чи перейняти досвід від світових гравців технологічної галузі", - йдеться у повідомленні.

Україну на конференції представлять різні стартапи: від сервісу оренди квартир, до healthtech-розробок. До складу національної делегації увійшли:

RemOnline - рішення, що спрощує облік та управління бізнесом, буде корисним для малих і середніх підприємств. Працює як у вебверсії, так і через мобільний застосунок. Зручно та економічно ефективно;

Ochi - технологічний сервіс догляду за очима. Допомагає носіям контактних лінз позбуватися болю в очах, забезпечувати вчасну заміну лінз та отримувати медичну підтримку;

Revisior - система зворотного зв’язку, яка допомагає збирати відгуки. Завдяки Revisior можна отримувати якісну аналітику та автоматично обробляти скарги;

GIOS - інтерактивна математична ШІ-платформа для школярів та маркетплейс репетиторів;

Alty - компанія з аутсорсингу ІТ-продуктів, яка консультує, дизайнить та займається розробкою рішень для стартапів і міжнародних компаній;

Rozmova - рішення для пошуку найкращих психотерапевтів, а також кар’єрний застосунок для таких фахівців;

Uspacy - єдиний робочий онлайн-простір для організації щоденних процесів компаній малого й середнього бізнесу. Комунікація, спільна робота та продажі - усе в одному;

InVisionaryBox - інтерактивне рішення для підвищення уваги покупця до бренду за допомогою гейміфікованих досвідів з доповненою реальністю;

YouScan - платформа для аналітики соціальних медіа на базі ШІ з найкращими в індустрії можливостями аналізу зображень;

SUITSME - fashion-платформа, де всі, хто цікавиться цією сферою, можуть виражати себе та отримувати підтримку спільноти однодумців;

G-MAK - інноваційний пристрій безпеки, оснащений низкою унікальних технічних функцій, які можуть фізично зупинити або дезорієнтувати зловмисника;

S.Lab - український стартап, який виготовляє екологічне пакування з рослинних компонентів, що може використовуватися як заміна пінопласту;

Silentbox® acoustic office booths — акустичні офісні кабіни для комфортних переговорів онлайн та офлайн;

Kycaid Limited - платформа онлайн-верифікації особистості, яка дає змогу підприємствам спрощувати перевірку ідентичності клієнтів та підвищувати рівень безпеки, зменшуючи операційні ризики;

Finmap - інструмент управління грошовими потоками для агентств, сервісних компаній, розробників та проєктних компаній;

Reteno - платформа для комунікацій та утримання користувачів мобільних застосунків, у якій повідомлення та кампанії створює ШІ;

birb - ШІ-застосунок для оренди квартир, де всі об’єкти розміщені на 3D-мапі;

HOROSHOP — сучасна платформа для створення інтернет-магазинів з глибокою локалізацією на місцеві ринки;

Ringostat — перша українська бізнес-телефонія на базі ШІ;

Getpin — SaaS-інструмент, який допомагає компаніям посилити свою присутність в інтернеті завдяки ШІ-рішенням;

Releaf Paper - екостартап, що розробив технологію виробництва паперу з опалого листя;

Datuum.ai - no-code платформа на базі ШІ, яка автоматизує онбординг та трансформацію даних з різних джерел;

Djooky - глобальна онлайн-ринкова екосистема, де творці музики можуть випускати акції на свої пісні, а шанувальники та інвестори - купувати й продавати їх;

Aspichi - стартап, що створює VR-помічника психолога, який надає додаткове лікування, діагностику та спілкування з пацієнтами за допомогою ШІ та 360-відео;

Nasnaga - закритий цифровий маркетплейс, де користувачі можуть отримати персональну програму здоров’я чи проконсультуватися з медичними експертами.

"Участь української делегації стала можливою завдяки cпільним зусиллям співорганізаторів - Міністерства цифрової трансформації України, Ukrainian Startup Fund та Ukrainian Hub, за підтримки Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" і Посольства України в Португалії та партнерів — Western NIS Enterprise Fund, UNIT.City, ROOSH, GENESIS, Flyer One Ventures, групи компаній НОВА, Ukrainian American Coordinating Council", - додали у Мінцифри.