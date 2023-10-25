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На світовій технологічній конференції у Лісабоні Україну представлять 25 стартапів та скейлапів

25 жовтня, 2023 середа
12:39
Технології Web Summit

У Лісабоні з 13 до 16 листопада походитиме світова технологічна конференція Web Summit: Україну представлять 25 стартапів та скейлапів

Про це інформує пресслужба Мінцифри. 

"Web Summit - це ефективний майданчик для пошуку інвестицій та нових партнерств, а також промоції України як потужної технологічної держави. Тут стартапи можуть не тільки розказати про свої досягнення, а й знайти можливості для розвитку чи перейняти досвід від світових гравців технологічної галузі", - йдеться у повідомленні. 

Україну на конференції представлять різні стартапи: від сервісу оренди квартир, до healthtech-розробок. До складу національної делегації увійшли: 

  • RemOnline - рішення, що спрощує облік та управління бізнесом, буде корисним для малих і середніх підприємств. Працює як у вебверсії, так і через мобільний застосунок. Зручно та економічно ефективно;
  • Ochi - технологічний сервіс догляду за очима. Допомагає носіям контактних лінз позбуватися болю в очах, забезпечувати вчасну заміну лінз та отримувати медичну підтримку;
  • Revisior - система зворотного зв’язку, яка допомагає збирати відгуки. Завдяки Revisior можна отримувати якісну аналітику та автоматично обробляти скарги;
  • GIOS - інтерактивна математична ШІ-платформа для школярів та маркетплейс репетиторів;
  • Alty - компанія з аутсорсингу ІТ-продуктів, яка консультує, дизайнить та займається розробкою рішень для стартапів і міжнародних компаній;
  • Rozmova - рішення для пошуку найкращих психотерапевтів, а також кар’єрний застосунок для таких фахівців;
  • Uspacy - єдиний робочий онлайн-простір для організації щоденних процесів компаній малого й середнього бізнесу. Комунікація, спільна робота та продажі - усе в одному;
  • InVisionaryBox - інтерактивне рішення для підвищення уваги покупця до бренду за допомогою гейміфікованих досвідів з доповненою реальністю;
  • YouScan - платформа для аналітики соціальних медіа на базі ШІ  з найкращими в індустрії можливостями аналізу зображень;
  • SUITSME - fashion-платформа, де всі, хто цікавиться цією сферою, можуть виражати себе та отримувати підтримку спільноти однодумців;
  • G-MAK - інноваційний пристрій безпеки, оснащений низкою унікальних технічних функцій, які можуть фізично зупинити або дезорієнтувати зловмисника;
  • S.Lab - український стартап, який виготовляє екологічне пакування з рослинних компонентів, що може використовуватися як заміна пінопласту;
  • Silentbox® acoustic office booths — акустичні офісні кабіни для комфортних переговорів онлайн та офлайн;
  • Kycaid Limited - платформа онлайн-верифікації особистості, яка дає змогу підприємствам спрощувати перевірку ідентичності клієнтів та підвищувати рівень безпеки, зменшуючи операційні ризики;
  • Finmap - інструмент управління грошовими потоками для агентств, сервісних компаній, розробників та проєктних компаній;
  • Reteno - платформа для комунікацій та утримання користувачів мобільних застосунків, у якій повідомлення та кампанії створює ШІ;
  • birb - ШІ-застосунок для оренди квартир, де всі об’єкти розміщені на 3D-мапі;
  • HOROSHOP — сучасна платформа для створення інтернет-магазинів з глибокою локалізацією на місцеві ринки;
  • Ringostat — перша українська бізнес-телефонія на базі ШІ;
  • Getpin — SaaS-інструмент, який допомагає компаніям посилити свою присутність в інтернеті завдяки ШІ-рішенням;
  • Releaf Paper -  екостартап, що розробив технологію виробництва паперу з опалого листя;
  • Datuum.ai  - no-code платформа на базі ШІ, яка автоматизує онбординг та трансформацію даних з різних джерел;
  • Djooky - глобальна онлайн-ринкова екосистема, де творці музики можуть випускати акції на свої пісні, а шанувальники та інвестори - купувати й продавати їх;
  • Aspichi - стартап, що створює VR-помічника психолога, який надає додаткове лікування, діагностику та спілкування з пацієнтами за допомогою ШІ та 360-відео;
  • Nasnaga - закритий цифровий маркетплейс, де користувачі можуть отримати персональну програму здоров’я чи проконсультуватися з медичними експертами.              

"Участь української делегації стала можливою завдяки cпільним зусиллям співорганізаторів - Міністерства цифрової трансформації України, Ukrainian Startup Fund та Ukrainian Hub, за підтримки Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" і Посольства України в Португалії та партнерів — Western NIS Enterprise Fund, UNIT.City, ROOSH, GENESIS, Flyer One Ventures, групи компаній НОВА, Ukrainian American Coordinating Council", - додали у Мінцифри. 

  • 22 жовтня гендиректор найбільшої в Європі техконференції Web Summit Педді Косгрейв пішов у відставку через коментарі про Ізраїль та ХАМАС. 
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