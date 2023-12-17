На Таврійському напрямку окупанти збільшили активність артилерії

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, окупанти також залучають бронетехніку та авіацію для підтримки піхоти.

Так, минулої доби росіяни в операційній зоні ОСУВ "Таврія" завдали одного ракетного і 13 авіаударів, провели 55 бойових зіткнень та здійснили 1044 артобстріли.

Збройні Сили України стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках.

Загальні втрати окупантів вчора в порівнянні з попередньою добою значно зросли - 576 осіб живої сили та 57 одиниць техніки. Зокрема знищено 5 танків, 7 ББМ, 8 артсистем та 10 автомобілів.