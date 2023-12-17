На Таврійському напрямку окупанти збільшили активність артилерії
Росіяни минулої доби продовжили активні піхотні атаки та збільшили активність артилерійських підрозділів на Таврійському напрямку. Водночас втрати окупантів значно зросли
Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.
За його словами, окупанти також залучають бронетехніку та авіацію для підтримки піхоти.
Так, минулої доби росіяни в операційній зоні ОСУВ "Таврія" завдали одного ракетного і 13 авіаударів, провели 55 бойових зіткнень та здійснили 1044 артобстріли.
Збройні Сили України стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках.
Загальні втрати окупантів вчора в порівнянні з попередньою добою значно зросли - 576 осіб живої сили та 57 одиниць техніки. Зокрема знищено 5 танків, 7 ББМ, 8 артсистем та 10 автомобілів.
- За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулось 89 бойових зіткнень між російськими військами і Силами оборони України. ЗСУ відбили низку ворожих атак на 6 напрямках і ліквідували ще 1250 окупантів.
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