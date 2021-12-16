На телеканал "Рада" виділили більше грошей, ніж на зарплати депутатам, - екснардеп Луценко
Колишній депутат Ігор Луценко не бачить підстав для можливості рівного доступу нардепів різних фракцій та груп на оновлений телеканал "Рада"
Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.
Він прокоментував присутність у ролику нібито телеканалу "Рада" політтехнолога Володимира Петрова.
"Чи принесе щастя роботи такої команди, тим замовникам, які є. Попередні замовники, той же Яценюк, вони істотно постраждали від тих підходів їхніх політтехнологів. (йдеться про співрацю Петрова і Яценюка у 2009 році, - ред). Є ризики, що ці люди можуть спричинити проблеми, скандали ми вже бачимо зараз. Можливо, це така стратегія Зеленського чи оточення - просто скандалізувати все, що його оточує і за цією димовою завісою проскочити", - сказав Луценко,
На його думку, на подібному шляху може все статися.
"Я тут порахував, що той же телеканал "Рада" буде отримувати більше, ніж вся заробітна плата усіх депутатів. Парламент буде більше медіамайданчиком влади, аніж самим парламентом. Так не має бути. Розмови про те, що для всіх фракцій буде на канал однаковий доступ - я підстав для цього не бачу. Створююється медіадубинка, якою когось можливо будуть бити, а можуть і самі отримати по голові", - підсумував екснардеп.
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