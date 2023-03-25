На телеканалі Еспресо - ексклюзивне інтерв’ю з Тімоті Снайдером

Журналісти Еспресо поспілкувались з американським істориком, письменником, професором Єльського університету та поліглотом, що вивчив українську мову за один рік. Під час інтерв’ю журналісти розпитали Тімоті Снайдера про майбутнє Росії, про ціну перемоги, про Україну після війни та суд над Владіміром Путіним.

В ефірі телеканалу Еспресо - відверті відповіді на непрості запитання журналістів вже в цю неділю.