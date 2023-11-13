На тимчасово окупованій Херсонщині зберігається туман війни. Колонка Сергія Згурця

Лівий берег річки Дніпро

У Росії трапилась дивна подія з повідомленням від державних інформаційних агенцій країни-агресорки з посиланням на міністерство оборони РФ. Окупанти поширили новину про те, що угруповання "Днепр", яке окуповує лівий берег Херсонщини, буде відводитись на більш вигідні позиції, далі на схід від річки Дніпро. Тобто такий черговий "жест доброї волі". Але новини з таким змістом проіснували декілька хвилин і були анульовані.

Така ситуація дійсно виглядає дивною й навіть незрозумілою. Усі почали шукати пояснень. Одне з них стосувалось того, що, мовляв, українська сторона створила фейковий акаунт міністерства оборони РФ, і на це повелися російські агенції. Ймовірно, будуть і інші версії. Проте, чи справді можна вважати, що ворог буде відводити свої війська з лівого берега річки Дніпро, думаю, що це поки передчасні очікування. Тому що є інформація про успішні дії Сил оборони на лівому березі в районі Херсона. Йдеться про дії ЗСУ в районах Пойма, Козачі Лагері й Кринки. Навіть Інститут вивчення війни вказує, що відбувається планомірне створення й розширення плацдармів, а також перерізання Силами оборони комунікаційних шляхів, які йдуть вздовж річки Дніпро.

На цій ділянці є дві лінії сполучення. Перша - це дорога, яка йде від Олешок через Піщанівку на Козачі Лагері, Кринки й до Нової Каховки. Під цією дорогою є вкрай складна ділянка, де все узбережжя порізано маленькими річками й болотистими частинами. І там вкрай складно підходити. І друга дорога, яка розташована за три кілометри від Кринок. Рух від цього населеного пункту до траси теж вкрай загрожує противнику, тому що буде порізана ще одна рокадна дорога, якою користується ворог.

Отже, цей напрямок дійсно є небезпечним для противника. Але слід розуміти, що проведення десантної операції через річку Дніпро є вкрай складною операцію для ЗСУ. Ми маємо розуміти всі ризики такої операції. І ворог також може використовувати інформаційні підходи, щоб створити провокаційну дію, говорячи про відведення своїх військ. Звісно цього не відбувається. Розуміємо, що туман війні на цій ділянці фронту зберігається, і все буде залежати від подальших дій наших військових, а також від того, як Росія намагатиметься будувати свою оборону. Ця ділянка фронту залишається надзвичайно важливою, як і інші напрямки.

До речі, за минулу добу відбулося 69 зіткнень по всій лінії фронту. І половина з них припала на Бахмут, Авдіївку й Марʼїнку. Тобто кожен з напрямків фронту є вкрай відповідальним.

Ситуація на фронті - Донеччина

Олександр Афанасьєв, офіцер 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ з напрямку Сіверськ-Соледар, розказав, що росіяни ніколи не забували про свої наміри захопити Сіверськ. Його бригада воює на цьому напрямку майже півтора року та виконує завдання з часів, коли Бахмут і Соледар були під захистом ЗСУ.

Головним завданням бригади є знищувати ворога та відтягувати на себе велику кількість ворожих резервів, які можуть бути задіяні в інших боях. Противник постійно атакує та веде аеророзвідку. ПКС (повітряно-космічні сили) Росії використовують величезні 1000-кілограмові бомби, які знищують місто Сіверськ. Ворожі резерви завжди більші, ніж наші зʼєднання, але артилерія у нас класна. Якби ще прибрати ворожі FPV-дрони, які літають на 12- 15 км та намагаються залітати у зону базування нашої артилерії.

Офіцер додав, що, на жаль, знищується цивільна інфраструктура міста. Наразі з Сіверська виїжджають люди, які трималися там до останнього, тому що ворог бʼє важкими гарматами й ФАБами.

Системи зв'язку на полі бою

А далі поговоримо про технології, про те, що ми можемо рахувати кількість танків, артилерії, боєприпасів, але є речі, які насправді є вкрай незамінними, навіть ще більш потрібними, ніж ті чи інші зразки зброї. Мова про те, що забезпечує управління, взаємодію між підрозділами – це системи зв'язку. Компанія L3Harris забезпечує постачання в Україну військових радіостанцій понад 10 років. Саме ці радіостанції лежать в основі управління наших найбільш боєздатних військових частин.

Сергій Чепель, керуючий партнер ТОВ "Радіо Сатком Груп", яке представляє корпорацію L3Harris в Україні, розповів, що радіостанції компанії відповідають всім вимогам радіообладнання для систем бойового управління. Наразі цих радіостанцій багато, але це крапля в морі щодо тієї кількості радіостанцій, які нам потрібні. Крім того, радіостанції виходять з ладу внаслідок бойових втрат і по техніці, і, на жаль, по людях. Тим не менше це обладнання, яке використовується найбільш боєздатними підрозділами. Той персонал, який володіє технологіями та вміє ними користуватися, розуміє, що це техніка, краще якої не буває. Це краща радіостанція у світі по всіх класах, тому питання у кваліфікованому використанні. В системах управління боєм це є абсолютно надійний, технологічно вивірений та правильний елемент, який і використовується у системах управління боєм.

Керуючий партнер ТОВ "Радіо Сатком Груп" зазначив щодо ремонту радіостанцій, бо люди, які не розуміють ситуації, кажуть про розгортання ремонту. Однак з ладу виходять аксесуари, а не радіостанції. Треба збільшувати ремонт та постачання саме аксесуарів, заздалегідь їх купувати за бюджетні кошти. Тому що антени, гарнітури, кабельні конектори та інше – з всім цим ми не встигаємо справлятися у рамках ЗСУ. Тобто робити і ремонт, і навчати людей при збільшенні чисельності Збройних сил у декілька разів – проблема, яку під час війни досить важко вирішити.

Чепель вважає, що повинна бути єдина лінійка тактичних радіостанцій, не є секретом, що у нас купа різних радіостанцій. Реальна схема мати єдину лінійку, але для цього спочатку повинен наступити мир, маємо досягти перемоги, а потім формувати з технічного погляду нову армію натівського зразка. На сьогодні не вистачає кваліфікованих людей, тому це задача командирів забезпечити горизонтальні зв'язки, а для цього можливості є.