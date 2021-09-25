На виборах мера Харкова вже зареєструвалися 6 кандидатів

Про це із посиланням на Інтерфакс-Україна передає Еспресо.TV.

"Ми зареєстрували шістьох кандидатів, які подали документи, і одному відмовили", - повідомилаочільниця міськвиборчкому Олена Матвієнко.

Вона уточнила, що з шести кандидатів тільки один балотується від партії. Це колишній суддя Апеляційного суду, голова фракції Партії Шарія в Харківській міськраді Володимир Плетньов.

Решта п'ять кандидатів - самовисуванці. Це народний депутат кількох скликань, екс-глава Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, який був міським головою з 2006 до 2010 року, голова обласної організації Нацкорпусу Костянтин Немічев, депутат Харківської облради від ОПЗЖ, заступник міського голови Валерій Говорів, ексдепутат Харківської міськради від Партії регіонів Дмитро Маринін і член партії "Наш край" Олександр Кондрусик.



Разом з тим, сьогодні "Блок Кернеса" підтримав висунення в.о. міського голови, секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова. Тепер йому слід пройти процедуру реєстрації.



Від опозиційної "Європейської солідраності" планує йти голова фракції цієї партії у Харківській обласній раді Олександр Скорик.



Реєстрація кандидатів триватиме до 30 вересня включно.