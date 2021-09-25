На виборах мера Харкова вже зареєструвалися 6 кандидатів
Харківська міська територіальна виборча комісія на своєму засіданні ухвалила рішення про реєстрацію шести кандидатів на посаду міського голови
Про це із посиланням на Інтерфакс-Україна передає Еспресо.TV.
"Ми зареєстрували шістьох кандидатів, які подали документи, і одному відмовили", - повідомилаочільниця міськвиборчкому Олена Матвієнко.
Вона уточнила, що з шести кандидатів тільки один балотується від партії. Це колишній суддя Апеляційного суду, голова фракції Партії Шарія в Харківській міськраді Володимир Плетньов.
Решта п'ять кандидатів - самовисуванці. Це народний депутат кількох скликань, екс-глава Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, який був міським головою з 2006 до 2010 року, голова обласної організації Нацкорпусу Костянтин Немічев, депутат Харківської облради від ОПЗЖ, заступник міського голови Валерій Говорів, ексдепутат Харківської міськради від Партії регіонів Дмитро Маринін і член партії "Наш край" Олександр Кондрусик.
Разом з тим, сьогодні "Блок Кернеса" підтримав висунення в.о. міського голови, секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова. Тепер йому слід пройти процедуру реєстрації.
Від опозиційної "Європейської солідраності" планує йти голова фракції цієї партії у Харківській обласній раді Олександр Скорик.
Реєстрація кандидатів триватиме до 30 вересня включно.
- Як повідомлялося, 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року.
- Ця постанова була ухвалена у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.
- За оцінкою політолога Володимира Цибулька, на Терехова робить ставку Офіс президента Зеленського, а версія про можливу насильницьку смерть харківського міського голови Геннадія Кернеса потребує уваги правоохоронних органів.
- З відкритих джерел можна довідатися й про підтримку Терехова впливовими харківськими підприємцями Олександром Ярославським та Павлом Фуксом.
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