Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство На виборах мера Харкова вже зареєструвалися 6 кандидатів

На виборах мера Харкова вже зареєструвалися 6 кандидатів

25 вересня, 2021 субота
14:50
Суспільство

Харківська міська територіальна виборча комісія на своєму засіданні ухвалила рішення про реєстрацію шести кандидатів на посаду міського голови

Про це із посиланням на Інтерфакс-Україна передає Еспресо.TV.

"Ми зареєстрували шістьох кандидатів, які подали документи, і одному відмовили", - повідомилаочільниця міськвиборчкому Олена Матвієнко.

Вона уточнила, що з шести кандидатів тільки один балотується від партії. Це колишній суддя Апеляційного суду, голова фракції Партії Шарія в Харківській міськраді Володимир Плетньов.

Решта п'ять кандидатів - самовисуванці. Це народний депутат кількох скликань, екс-глава Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, який був міським головою з 2006 до 2010 року, голова обласної організації Нацкорпусу Костянтин Немічев, депутат Харківської облради від ОПЗЖ, заступник міського голови Валерій Говорів, ексдепутат Харківської міськради від Партії регіонів Дмитро Маринін і член партії "Наш край" Олександр Кондрусик.

Разом з тим, сьогодні "Блок Кернеса" підтримав висунення в.о. міського голови, секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова. Тепер йому слід пройти процедуру реєстрації.

Від опозиційної "Європейської солідраності" планує йти голова фракції цієї партії у Харківській обласній раді Олександр Скорик.

Реєстрація кандидатів триватиме до 30 вересня включно.

  • Як повідомлялося, 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року.
  • Ця постанова була ухвалена у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.
  • За оцінкою політолога Володимира Цибулька, на Терехова робить ставку Офіс президента Зеленського, а версія про можливу насильницьку смерть харківського міського голови Геннадія Кернеса потребує уваги правоохоронних органів.
  • З відкритих джерел можна довідатися й про підтримку Терехова впливовими харківськими підприємцями Олександром Ярославським та Павлом Фуксом.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте також:
Ентоні Джошуа (ліворуч) та Олександр Усик
25 вересня, 2021 субота
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція бою
Ирина Геращенко
24 вересня, 2021 п'ятниця
"Європейська Солідарність" передає до НАБУ, ДБР та ОГПУ заяви про злочин, вчинений під час голосування за псевдодеолігархізацію Зеленського, – Геращенко
Гео Лерос
24 вересня, 2021 п'ятниця
Лерос запропонував вручити Зеленському премію "Оскар" за кращий сценарій інсинуації "замаху, якого не було"
Київ
+14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.83
  • EUR
    Купівля 31.06
    Продаж 31.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
25 вересня
18:15
ООС
25 вересня на фронті: російські окупанти поранили українського військового
18:08
Оновлено
Ентоні Джошуа (ліворуч) та Олександр Усик
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція бою
17:50
ДТП в Угорщині
В Угорщині у ДТП загинули двоє українців
17:28
Босфор
У Босфорі зіштовхнулися російське та турецьке судна
17:01
Ексклюзив
Розстріл автомобіля Шефіра
Росія може бути причетною до замаху на Шефіра: саме так працює Кремль і його спецслужби, – Фейгін
16:44
Кріштіану Роналду (праворуч)
МЮ з Роналду програв "Астон Віллі" та зазнав першої поразки в АПЛ
16:22
У Києві мікроавтобус протаранив патрульне авто та травмував поліціянтів
16:01
Олександрія
"Олександрія" перемогла "Маріуполь" в УПЛ, результати інших матчів 9-го туру
15:37
Денис Шмигаль та Іраклій Гарібашвілі у Львові
Грузія оголосила про намір подати заявку на вступ до ЄС до 2024 року
15:25
Інфографіка
Ентоні Джошуа та Олександр Усик
Усик - Джошуа: букмекери дали прогноз на бій
15:10
Храм Блаженних Мучеників УГКЦ
Костянтин Москалець: Непереможні мученики
15:09
Україна є відправною точкою для майбутнього західного світу, - Кірон Скіннер
14:41
Василь Бурба
Бурба офіційно під протокол спростував усі брехливі заяви, якими ОП намагався приховати факт зради, - Бутусов
14:20
Уряд Німеччини знову може очолити жінка
14:00
Путін створив Росію, аби жерти своїх сусідів, - Сенцов
13:46
"Вітер гуляє, холод. І головне, ще й смердить!" Батьки показали, що всередині музичної школи у Рівному
13:23
Скільки було нападників та куль. У МВС розповіли подробиці замаху на Шефіра
13:00
Ілон Маск розлучився зі співачкою Граймс
12:33
Оновлено
Стерненко просить критично ставитися до експертизи на користь "тітушок" в його справі
12:14
У випадку карантину зарплатня вчителів не скорочується
11:57
Вулиця Лятошинського. Житомир
Вулицю Лятошинського в Житомирі хочуть зробити пішохідною
11:32
Краматорськ святкує 153-ій День міста
11:25
Інфографіка
Ентоні Джошуа та Олександр Усик
Усик - Джошуа: де та коли дивитись найочікуваніший бій року
11:00
Віталій Шишов
Стало відомо, коли поховають Віталія Шишова
10:44
Ексклюзив
Toyota влетіла в загорожу державної резиденції. Є фото й відео
10:18
"Відрубування рук є вкрай необхідним для забезпечення безпеки", - "Талібан"
09:52
В Алмати найманець "ДНР" набрав кредитів й влаштував масове вбивство
09:30
Рятувальники нагадали правила безпечного обігріву помешкань
09:10
Володимир Зеленський
Зеленському посилили кортеж, Нацполіцію перевели на посилений режим, - ЗМІ
09:00
Ексклюзив
Дюна
Культурне розкодування "Дюни": який прадавній сюжет сховано за декораціями?
08:45
коронавірус
Пандемія COVID в Україні: 8 тис. нових заражень, 133 смерті. Запоріжжя вийшло у ТОП-5 коронавірусних регіонів
08:21
Афганські біженці напали на жінку-військову у США
08:14
Ексклюзив
Дмитро Білоцерківець
В Україні відбувається децентралізація витрат, а не доходів, — Білоцерковець
08:01
Інфографіка
Олімпік - Зоря
УПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу
07:45
Відкрився Odessa JazzFest. Хто виступатиме сьогодні і завтра
07:20
Піски
На фронті побільшало обстрілів: 14 разів неподалік від 10 міст та селищ
07:00
Ексклюзив
Дмитро Ярош
Дмитро Ярош: Ми зсередини розвалимо Росію
2021, п'ятниця
24 вересня
23:18
Під Києвом зіштовхнулись мікроавтобус та рейсовий автобус, троє людей постраждало
22:57
Партія Шарія
СБУ оголосила підозру одній із керівниць "Партії Шарія"
22:52
Перетинали курси мішеней: російські літаки вдерлися до зони бойових стрільб українських зенітників, грубо порушивши правила польотів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV