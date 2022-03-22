На Вінниччині збили ворожу ракету "Іскандер"

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.



"Плюс одна. "Іскандер", – йдеться в повідомленні.



Подробиць про ліквідацію ворожої ракети не повідомляють.

Нагадаємо, українські захисники близько 5:00 в п'ятницю, 18 березня, в небі над Одеською областю збили крилату ракету, запущену з моря.

17 березня у Миколаївській області над житловими будинками збили ворожу крилату ракету "Калібр".

Також 17 березня над Києвом збили ракету, яка падаючи влучила у багатоповерхівку в Дарниці.