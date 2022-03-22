На Вінниччині збили ворожу ракету "Іскандер"
У вівторок, 22 березня, на Вінниччині збили російську крилату ракету "Іскандер".
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"Плюс одна. "Іскандер", – йдеться в повідомленні.
Подробиць про ліквідацію ворожої ракети не повідомляють.
- Нагадаємо, українські захисники близько 5:00 в п'ятницю, 18 березня, в небі над Одеською областю збили крилату ракету, запущену з моря.
- 17 березня у Миколаївській області над житловими будинками збили ворожу крилату ракету "Калібр".
- Також 17 березня над Києвом збили ракету, яка падаючи влучила у багатоповерхівку в Дарниці.
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