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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

На війні загинув доброволець Юрій Глодан: минулого року в Одесі росіяни вбили його дружину і тримісячну доньку

5 листопада, 2023 неділя
14:54
Війна з Росією На війні загинув доброволець Юрій Глодан

У неділю, 5 листопада, стало відомо про загибель Юрія Глодана, який після втрати дружини, доньки та тещі внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Одесі 23 квітня 2022 року пішов добровольцем на фронт

Про це повідомив у Facebook колега Юрія Олександр Яковенко.

"Саме він робив відомі в Одесі паски від нашої кондитерської - цей день був його першим вихідним, він вийшов у магазин, коли повернувся, його світ був зруйнований", - розповів Яковенко про день, коли загинула сім'я Юрія Глодана.

23 квітня 2022 року російська ракета зруйнувала житловий комплекс "Тірас" в Одесі. Трагедія відібрала життя тримісячної Кіри, її мами Валерії та бабусі Людмили.

Після втрати близьких Юрій вступив до лав ЗСУ - спочатку служив в "Азові", потім у третій штурмовій бригаді.

До повномасштабного вторгнення Юрій Глодан працював шеф-пекарем в ресторанній компанії Одеси.

"Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою націю. Світла памʼять, людина з великим серцем", - написав колега Юрія Олександр Яковенко.

Згодом загибель добровольця підтвердив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

"На Великдень 2022 російські терористи вбили його родину - тримісячну доньку, дружину та тещу. Після страшної втрати Юрій пішов до лав ЗСУ. Втративши найдорожче, він загинув, захищаючи нас із вами. Вічна пам’ять Герою та щирі співчуття рідним і близьким", - написав голова ОВА.

Юрій Глодан

Фото: Юрій Глодан / інстаграм

  • Того дня в Одесі від ракетного обстрілу російських військ загинули восьмеро людей, 18 отримали поранення. Серед загиблих були 28-річна Валерія, її тримісячна донька Кіра, а також мати.
Україна
Росія
Одеса
ЗСУ
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