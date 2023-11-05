На війні загинув доброволець Юрій Глодан: минулого року в Одесі росіяни вбили його дружину і тримісячну доньку
У неділю, 5 листопада, стало відомо про загибель Юрія Глодана, який після втрати дружини, доньки та тещі внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Одесі 23 квітня 2022 року пішов добровольцем на фронт
Про це повідомив у Facebook колега Юрія Олександр Яковенко.
"Саме він робив відомі в Одесі паски від нашої кондитерської - цей день був його першим вихідним, він вийшов у магазин, коли повернувся, його світ був зруйнований", - розповів Яковенко про день, коли загинула сім'я Юрія Глодана.
23 квітня 2022 року російська ракета зруйнувала житловий комплекс "Тірас" в Одесі. Трагедія відібрала життя тримісячної Кіри, її мами Валерії та бабусі Людмили.
Після втрати близьких Юрій вступив до лав ЗСУ - спочатку служив в "Азові", потім у третій штурмовій бригаді.
До повномасштабного вторгнення Юрій Глодан працював шеф-пекарем в ресторанній компанії Одеси.
"Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою націю. Світла памʼять, людина з великим серцем", - написав колега Юрія Олександр Яковенко.
Згодом загибель добровольця підтвердив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"На Великдень 2022 російські терористи вбили його родину - тримісячну доньку, дружину та тещу. Після страшної втрати Юрій пішов до лав ЗСУ. Втративши найдорожче, він загинув, захищаючи нас із вами. Вічна пам’ять Герою та щирі співчуття рідним і близьким", - написав голова ОВА.
Фото: Юрій Глодан / інстаграм
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