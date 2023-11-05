На війні загинув доброволець Юрій Глодан: минулого року в Одесі росіяни вбили його дружину і тримісячну доньку

Про це повідомив у Facebook колега Юрія Олександр Яковенко.

"Саме він робив відомі в Одесі паски від нашої кондитерської - цей день був його першим вихідним, він вийшов у магазин, коли повернувся, його світ був зруйнований", - розповів Яковенко про день, коли загинула сім'я Юрія Глодана.

23 квітня 2022 року російська ракета зруйнувала житловий комплекс "Тірас" в Одесі. Трагедія відібрала життя тримісячної Кіри, її мами Валерії та бабусі Людмили.

Після втрати близьких Юрій вступив до лав ЗСУ - спочатку служив в "Азові", потім у третій штурмовій бригаді.

До повномасштабного вторгнення Юрій Глодан працював шеф-пекарем в ресторанній компанії Одеси.

"Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою націю. Світла памʼять, людина з великим серцем", - написав колега Юрія Олександр Яковенко.

Згодом загибель добровольця підтвердив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На Великдень 2022 російські терористи вбили його родину - тримісячну доньку, дружину та тещу. Після страшної втрати Юрій пішов до лав ЗСУ. Втративши найдорожче, він загинув, захищаючи нас із вами. Вічна пам’ять Герою та щирі співчуття рідним і близьким", - написав голова ОВА.

Фото: Юрій Глодан / інстаграм