На ЗАЕС планують перезапустити один із шести енергоблоків, – МАГАТЕ
На Запорізькій атомній станції планують перезапустити один із шести реакторів. Нині вони у режимі холодної зупинки
Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.
"Сьогодні експерти МАГАТЕ на місці дізналися, що ЗАЕС планує перезапустити один із шести своїх реакторів, які зараз усі перебувають у режимі холодної зупинки. Керівництво українського оперативного персоналу поінформувало присутніх на ЗАЕС експертів МАГАТЕ, що ведеться підготовка до запуску 5 блоку на зниженій потужності для виробництва пари та тепла для потреб АЕС", – йдеться у звіті.
У МАГАТЕ зазначають, що потрібен час для завершення підготовчих робіт, зокрема тих, які стосуються необхідних систем і обладнання, перш ніж відновлять роботу реактора.
Останній діючий реактор ЗАЕС – блок №6 – зупинили 11 вересня: "Він забезпечував ЗАЕС електроенергією для охолодження та інших важливих функцій безпеки з 7 вересня, коли станція втратила всі зовнішні високовольтні джерела живлення. Але оператор зупинив реактор після відновлення зовнішнього живлення станції".
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