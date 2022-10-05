На ЗАЕС планують перезапустити один із шести енергоблоків, – МАГАТЕ

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

"Сьогодні експерти МАГАТЕ на місці дізналися, що ЗАЕС планує перезапустити один із шести своїх реакторів, які зараз усі перебувають у режимі холодної зупинки. Керівництво українського оперативного персоналу поінформувало присутніх на ЗАЕС експертів МАГАТЕ, що ведеться підготовка до запуску 5 блоку на зниженій потужності для виробництва пари та тепла для потреб АЕС", – йдеться у звіті.

У МАГАТЕ зазначають, що потрібен час для завершення підготовчих робіт, зокрема тих, які стосуються необхідних систем і обладнання, перш ніж відновлять роботу реактора.

Останній діючий реактор ЗАЕС – блок №6 – зупинили 11 вересня: "Він забезпечував ЗАЕС електроенергією для охолодження та інших важливих функцій безпеки з 7 вересня, коли станція втратила всі зовнішні високовольтні джерела живлення. Але оператор зупинив реактор після відновлення зовнішнього живлення станції".

Російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, його місцеперебування невідоме.

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Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова звільнили з російського полону.

Колишній керівник Держінспекції ядерного регулювання заявив, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рашисти замінували перший та другий атомні енергоблоки.

4 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про визнання нікчемними актів РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність нашої країни.

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Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі їде до Києва для консультацій щодо охоронної зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

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