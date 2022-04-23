"На захист українського, польського та європейського суверенітету": за час повномасштабного вторгнення РФ Польща надала Україні озброєння на понад $1,6 млрд, - Моравецький
З початку повномасштабної війни РФ проти України Польща передала українцям озброєння на близько 7 млрд злотих
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає речник уряду Пьотр Мюллер.
"Польща передала Україні озброєння на суму близько 7 мільярдів злотих, - заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький під час конференції з ініціативи #StopRussiaNOW. Це понад $1,6 млрд на захист українського, польського та європейського суверенітету!" - наголосив він.
- Нагадаємо, Польща готова передати США всі винищувачі МіГ-29 для допомоги Україні, але просить інші літаки взамін.
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