"На захист українського, польського та європейського суверенітету": за час повномасштабного вторгнення РФ Польща надала Україні озброєння на понад $1,6 млрд, - Моравецький

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає речник уряду Пьотр Мюллер.



"Польща передала Україні озброєння на суму близько 7 мільярдів злотих, - заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький під час конференції з ініціативи #StopRussiaNOW. Це понад $1,6 млрд на захист українського, польського та європейського суверенітету!" - наголосив він.

Нагадаємо, Польща готова передати США всі винищувачі МіГ-29 для допомоги Україні, але просить інші літаки взамін.

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