На Запоріжжі прогриміли вибухи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Спершу повітряна тривога на Запоріжжі тривала у період з 21:57 до 22:36. Тоді жителі обласного центра вперше почули вибухи.

Повторну сирену оголосили о 23:38. Повторились і вибухи.

Коментарів від Запорізької ОВА поки немає.

У ніч на 2 грудня російські війська вдарили по Запоріжжю. Це спричинило пожежу у будівлі об'єкта інфраструктури.

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