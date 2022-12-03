На Запоріжжі прогриміли вибухи
Ввечері 3 грудня жителі Запоріжжя чули вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Спершу повітряна тривога на Запоріжжі тривала у період з 21:57 до 22:36. Тоді жителі обласного центра вперше почули вибухи.
Повторну сирену оголосили о 23:38. Повторились і вибухи.
Коментарів від Запорізької ОВА поки немає.
- У ніч на 2 грудня російські війська вдарили по Запоріжжю. Це спричинило пожежу у будівлі об'єкта інфраструктури.
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