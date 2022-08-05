Про це інформує в телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

На відео видно постріли та дим. В управлінні наголошують, що ЗСУ влучили у ворожий склад з боєприпасами неподалік міста Токмак Запорізької області.

Також українські воїни влучили у склад БК російських окупантів у Бериславському районі, що на Херсонщині.

Українська артилерія за добу, 4 серпня, знищила 5 складів окупантів, 4 бази та один штаб, який був розташований у Чорнобаївці.

За добу, 4 серпня, ЗСУ знищили 4 зенітно-ракетні системи С-300 окупантів на Півдні України.

На Херсонщині українські сили за день, 2 серпня, знищили 2 склади та базу російських окупантів.

За день, 3 серпня, українські захисники знищили 2 склади з боєкомплектами росіян, 2 бази і 1 нафтобазу на тимчасово окупованих територіях.

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