На Запоріжжі та Херсонщині ЗСУ ліквідували ворожі склади з боєприпасами
Збройні сили України знищили два склади з боєприпасами російської армії на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей
Про це інформує в телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
На відео видно постріли та дим. В управлінні наголошують, що ЗСУ влучили у ворожий склад з боєприпасами неподалік міста Токмак Запорізької області.
Також українські воїни влучили у склад БК російських окупантів у Бериславському районі, що на Херсонщині.
- Українська артилерія за добу, 4 серпня, знищила 5 складів окупантів, 4 бази та один штаб, який був розташований у Чорнобаївці.
- За добу, 4 серпня, ЗСУ знищили 4 зенітно-ракетні системи С-300 окупантів на Півдні України.
- На Херсонщині українські сили за день, 2 серпня, знищили 2 склади та базу російських окупантів.
- За день, 3 серпня, українські захисники знищили 2 склади з боєкомплектами росіян, 2 бази і 1 нафтобазу на тимчасово окупованих територіях.
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