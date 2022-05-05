На Запоріжжі українські військові знищили російський безпілотник з ракетного комплексу "Оса"

Про це в телеграмі повідомили Сухопутні війська ЗСУ.



"Українські захисники на Запоріжжі знищили розвідувальний безпілотник "Орлан-10" за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Оса"", - ідеться в заяві.



30 квітня на Донеччині українські військові збили БПЛА "Орлан-10" російського МНС.

2 травня ППО збила 10 російських БпЛА "Орлан-10".

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