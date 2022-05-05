На Запоріжжі українські військові знищили російський безпілотник з ракетного комплексу "Оса"
У Запорізькій області росіяни знищили російський безпілотник "Орлан-10"
Про це в телеграмі повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
"Українські захисники на Запоріжжі знищили розвідувальний безпілотник "Орлан-10" за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Оса"", - ідеться в заяві.
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