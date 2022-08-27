На Запорізькій АЕС до української мережі підключили другий енергоблок
Обидва енергоблоки ЗАЕС під'єднано до енергосистеми України і вони набирають виробничу потужність
Про це повідомляє пресслужба Енергоатому
"Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 21:15 другий із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під'єднань до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає", - йдеться у повідомленні.
Також в Енергоатомі зазначають, що Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії.
- 25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.
- Володимир Зеленський, згадавши у вечірньому про зупинку ЗАЕС, наголосив, що якби не спрацював аварійний захист і не увімкнулися дизельні генератори на станції, нам би довелося долати наслідки радіаційної аварії.
- Експерти МАГАТЕ висловили занепокоєння через ситуацію на найбільшій у Європі атомній електростанції та наголосили на невідкладності візиту на станцію незалежних експертів агентства. За інформацією джерел видання Bloomberg, МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня.
- Напередодні, 26 серпня, о 14:04 до мережі підключили перший із зупинених енергоблоків.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.3
-
EUR
Купівля 39.42Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе