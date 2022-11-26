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На "Зерно з України" зібрали $150 млн: які країни долучилися

26 листопада, 2022 субота
19:39
Економіка Саміт

У перший день Міжнародного установчого саміту International Summit оn Food Security усього зібрали $150 млн на транспортування української агропродукції до африканських країн

Президент Володимир Зеленський на саміті International Summit оn Food Security розповів про продовольчу кризу, спровоковану російським повномасштабним вторгненням в Україну:

"Російські війська оточили українські порти. Заблокували експорт нашого продовольства. Поставили світ на межу голоду. Спровокували продовольчу кризу. Стрімке подорожчання продуктів підриває добробут звичайних людей, добробут мільйонів сімей, внутрішню стабільність і регіональну безпеку. Масові протести через зростання цін на продукти харчування, на добрива, паливо загрожують багатьом країнам, багатьом суспільствам. Ми маємо запобігти подальшому поширенню цієї кризи й цього світового виклику", - сказав Зеленський.

Під час саміту президент України окреслив мету програми гуманітарної програми Grain from Ukraine -  відправити 60 суден з українською агропродукцією до країн, де найбільш гостро стоїть питання продовольчої кризи: в Ефіопію, Судан, Південний Судан, Сомалі, Конго, Кенію та Ємен.

"Кожен корабель із зерном, відправлений з України у межах ініціативи забезпечить потребу в продовольстві у середньому для 90 тисяч людей. Своєю чергою, 60 кораблів дадуть гарантію продовольчої безпеки для мільйона людей на рік", - наголосив Володимир Зеленський.

Так, 26 листопада, у перший день роботи саміту International Summit оn Food Security, на ініціативу з відправлення зерна з України до країн Африки було зібрано $150 мільйонів від понад 20 країн-учасниць і ЄС.

Відомо, що першою до ініціативи доєдналася Бельгія, за словами президента, вона "приєдналась, надаючи фінансування для здійснення гуманітарного постачання продовольства саме для країн, яким дуже складно, які можуть стикнутись"Face to Face" з таким викликом, як голод".

Німеччина внесе  €15 млн до ініціативи Володимира Зеленського "Grain from Ukraine", ще близько $23 млн на експорт зерна виділить Канада. Також долучилася Польща, що залучить €20 млн. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі повідомив, що країна надає  £5 млн, аби допомогти транспортувати зерно з України до країн, яким загрожує голод. Так вчинила й Австрія, речник МВС заявив про залучення  €3,8 млн для програми. Швеція ж надасть 100 млн крон, що сягає близько $4,2 млн. Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія заплатить за транспортування 40 тис. тонн українського зерна.

  • Нагадаємо, Україна придбала за державні кошти 50 тисяч тонн зерна для перших двох суден у межах гуманітарної програми Grain from Ukraine – вони відправилися в Ефіопію та Сомалі.
  • Агентство США з міжнародного розвитку обіцяло скерувати до $20 мільйонів для відправлення українського зерна найбільш уразливим верствам населення світу в межах програми "Зерно з України".
  • Станом на 26 листопада до портів України йдуть ще 3 судна - NEVA, KEREM, RUBIMAR, які зможуть вивезти 82 тисячі тонн пшениці для потреб країн, що знаходяться на межі голоду.

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