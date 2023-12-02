На зустрічі G20 Путін отримав інтелектуальну клізму, - Безсмертний

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я все-таки потратив майже 5 годин і послухав все це зібрання, з яких три четвертих говорив Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії. А Індія власне була головуючою країною у 2023 році в рамках G20. Подібні саміти раніше проводилися дзвінками глави головуючої держави декільком главам держав, своїм колегам, і на цьому все це припинялося. Чи не вперше це набуло такого широкого розголосу, тим більше, що є можливість зробити це онлайн. Причина тут у тому, що, як відомо, навесні в Індії вибори, там уже фактично механізм запущений", - пояснив дипломат.

За його словами, довіра і підтримка Нарендра Моді та партії націоналістів, виходячи з індійської програми, підтримується суспільством. І невипадково весь цей ефір фактично був зайнятий Нарендра Моді.

"І, мені здається, 18 хвилин, якщо я не помиляюсь, було віддано московському фюреру. Але завчасно з дуже толковими виступами були підготовлені Джорджі Мелоні, прем'єр-міністр Італії, і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Ці два виступи - це була така інтелектуальна клізма Путіну. Невипадково із цих 18 хвилин, Путін 5 хвилин щось там пояснював. Причому він рефлекснув не на речі, які стосувалися російської агресії, характеру війни, трагедії, а чомусь почав рефлексувати, говорячи про вбивства дітей в Газі, про бомбардування лікарень в Газі. Він знаходився в брехливій інформаційній кожурі й не хотів знати про те, що госпіталь в Газі був підірваний самими хамасівцями", - прокоментував Роман Безсмертний.

Політик додав, що цей фрагмент був знятий катарськими журналістами та вже продемонстрований в ООН, також в порядних та толкових урядах все це давним-давно показано.

"А ті позиції, які висловили Джорджа Мелоні та Олаф Шольц, пізніше були надруковані в італійській пресі Corriere della Sera, в німецькій - Frankfurter Allgemeine Zeitung, тобто в Європі процес знають. Там цьому присвятили чимало матеріалів, аби показати, який ідіот стоїть на чолі того, що іменується Росія. Я б сам підтримав, щоб такі клізми цивілізований світ періодично робив, аби Путін розумів і усвідомлював, хоча я розумію, що він перейматися не буде, як змінюється відношення до фюрера у світі. Розумію прекрасно, що це в Росії буде показано як прорив блокади, але це хай вони показують для всього свого того піплу, який й так отруїли вже безмежно. А от те, що стосується інформаційного простору Європи, що пройшло абсолютно, з моєї з точки зору, в правильних тезах через європейську пресу - дуже доречно і важливо у цій ситуації", - резюмував Безсмертний.