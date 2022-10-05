На зустрічі у форматі Рамштайн ми побачимо позицію різних держав щодо вступу України до НАТО, - політолог-міжнародник Воля
Політолог-міжнародник Володимир Воля зазначив, що остаточне рішення щодо вступу України до НАТО буде озвучено на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу в листопаді
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Дискусія з приводу вступу України до НАТО розставить крапки над "і" у багатьох питаннях, у тому числі щодо внесення змін у статутні документи НАТО. Сподіваюсь, що 12-13 жовтня на засіданні міністрів оборони у форматі Рамштайн, відбудеться попереднє обговорення українського запиту на вступ до Альянсу", - вважає Воля.
Політолог-міжнародник також додав, що за підсумками зустрічі у форматі Рамштайн ми побачимо позицію різних держав щодо вступу України до НАТО.
"Ця зустріч вже не може обійтися без обговорення української заявки на вступ до Альянсу", - підкреслив Воля.
- 30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
- Контактна група з питань оборони України, яку очолюють США, наступного разу зустрінеться 12 жовтня в Брюсселі, у переддень зустрічі міністрів оборони НАТО, що запланована на 13 жовтня
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