Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Дискусія з приводу вступу України до НАТО розставить крапки над "і" у багатьох питаннях, у тому числі щодо внесення змін у статутні документи НАТО. Сподіваюсь, що 12-13 жовтня на засіданні міністрів оборони у форматі Рамштайн, відбудеться попереднє обговорення українського запиту на вступ до Альянсу", - вважає Воля.

Політолог-міжнародник також додав, що за підсумками зустрічі у форматі Рамштайн ми побачимо позицію різних держав щодо вступу України до НАТО.

"Ця зустріч вже не може обійтися без обговорення української заявки на вступ до Альянсу", - підкреслив Воля.

30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Контактна група з питань оборони України, яку очолюють США, наступного разу зустрінеться 12 жовтня в Брюсселі, у переддень зустрічі міністрів оборони НАТО, що запланована на 13 жовтня

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