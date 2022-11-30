Наближаємося до стабілізації ситуації і нормальних графіків, - Yasno про ситуацію зі світлом у Києві

Про це повідомив гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Сьогодні у Києві споживання обмежували на 560 МВт, відключали 958 500 клієнтів. Зараз колеги роблять все можливе, аби повернутися до стабілізаційних графіків. Кілька годин зранку енергосистема вкладалася в обмеження. Але їхнє перевищення не стало несподіванкою - обмеження від Укренерго досі значні. Поки нам всім ще складно планувати, та ми вже наближаємося до стабілізації ситуації і нормальних графіків", - написав Коваленко.

У Yasno також нагадали, що потрібно вчасно оплачувати рахунки за електроенергію.

"Ще одна важлива річ - вчасна оплата за вже спожиту електроенергію. За світло, яке вже спожили раніше. Так, розумію, що наразі електроенергії здебільшого немає, ніж є. А від цих грошей залежать наші колеги: це і ремонти, і нове обладнання, якого зараз так не вистачає. І сплатити можна дуже швидко онлайн. Для вас працюють і цифрові канали YASNO. Пам'ятайте, що енергетики докладають усі зусилля, аби повернути світло в наші оселі. Тому долучайтеся і допоможіть їм це зробити швидше. Вам для інформації: ми очікуємо оплати більш ніж на 300 млн грн від киян. це без споживання листопада", - написав гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

22 листопада Володимир Зеленський оголосив про старт нового проєкту підтримки людей – Пункти незламності. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки.

Як зазначив 25 листопада голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, Україна планує закуповувати електроенергію у Європи, проте для цього потрібний спеціальний механізм, який наразі розроблюють.

​​Станом на ранок 28 листопада в Україні дефіцит потужності складав 27%. 40% території Київської області ще з 23 листопада залишалися без електропостачання.

Так, генеральний директор YASNO Сергій Коваленко зазначив, що споживачам не варто квапитися вмикати всі прилади вдома відразу після появи електропостачання, щоб не допустити перевантаження в електромережі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb