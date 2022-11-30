Наближаємося до стабілізації ситуації і нормальних графіків, - Yasno про ситуацію зі світлом у Києві
Генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що працівники роблять усе можливе, аби повернутись до стабілізаційних графіків відключення світла
Про це повідомив гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.
"Сьогодні у Києві споживання обмежували на 560 МВт, відключали 958 500 клієнтів. Зараз колеги роблять все можливе, аби повернутися до стабілізаційних графіків. Кілька годин зранку енергосистема вкладалася в обмеження. Але їхнє перевищення не стало несподіванкою - обмеження від Укренерго досі значні. Поки нам всім ще складно планувати, та ми вже наближаємося до стабілізації ситуації і нормальних графіків", - написав Коваленко.
У Yasno також нагадали, що потрібно вчасно оплачувати рахунки за електроенергію.
"Ще одна важлива річ - вчасна оплата за вже спожиту електроенергію. За світло, яке вже спожили раніше. Так, розумію, що наразі електроенергії здебільшого немає, ніж є. А від цих грошей залежать наші колеги: це і ремонти, і нове обладнання, якого зараз так не вистачає. І сплатити можна дуже швидко онлайн. Для вас працюють і цифрові канали YASNO. Пам'ятайте, що енергетики докладають усі зусилля, аби повернути світло в наші оселі. Тому долучайтеся і допоможіть їм це зробити швидше. Вам для інформації: ми очікуємо оплати більш ніж на 300 млн грн від киян. це без споживання листопада", - написав гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.
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