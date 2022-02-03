Не прийшов за викликом: НАБУ оголосило викритого на хабарі нардепа-"слугу" Кузьміних у розшук

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.



"Повістка про виклик Кузьміних Сергія Володимировича, проживаючого за адресою м. Житомир. Вам необхідно прибути 07.02.2022 о 10 год. 00 хв, до Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для участі у врученні письмового повідомлення про підозру та допиті у процесуальному статусі підозрюваного у кримінальному провадженні № 42021000000002617 від 16.12.2022", - зазначається в тексті повістки.



У НАБУ зазначили, що рішення оголосити Кузьміних у розшук ухвалили через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання та переховування від детективів НАБУ.



Нагадаємо, 28 січня 2022 детективи НАБУ затримали народного депутата від "Слуги Народу" Сергія Кузьміних під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.

31 січня Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Сергію Кузьміних.

У САП повідомили, що Сергій Кузьміних проігнорував три виклики до прокуратури.

2 лютого Кузьміних попросив тимчасово виключити його з числа членів фракції з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена.

2 лютого НАБУ опублікувало фрагменти матеріалів у справі депутата фракції "Слуга Народу" Сергія Кузьміних.



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