Не прийшов за викликом: НАБУ оголосило викритого на хабарі нардепа-"слугу" Кузьміних у розшук
Національне антикорупційне бюро України опублікувало повістку про виклик народного депутата Сергія Кузьміних, якого викрили на хабарі у понад пів мільйона грн, та оголосило його у розшук
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
"Повістка про виклик Кузьміних Сергія Володимировича, проживаючого за адресою м. Житомир. Вам необхідно прибути 07.02.2022 о 10 год. 00 хв, до Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для участі у врученні письмового повідомлення про підозру та допиті у процесуальному статусі підозрюваного у кримінальному провадженні № 42021000000002617 від 16.12.2022", - зазначається в тексті повістки.
У НАБУ зазначили, що рішення оголосити Кузьміних у розшук ухвалили через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання та переховування від детективів НАБУ.
- Нагадаємо, 28 січня 2022 детективи НАБУ затримали народного депутата від "Слуги Народу" Сергія Кузьміних під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.
- 31 січня Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Сергію Кузьміних.
- У САП повідомили, що Сергій Кузьміних проігнорував три виклики до прокуратури.
- 2 лютого Кузьміних попросив тимчасово виключити його з числа членів фракції з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена.
- 2 лютого НАБУ опублікувало фрагменти матеріалів у справі депутата фракції "Слуга Народу" Сергія Кузьміних.
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