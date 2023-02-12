Над територією Китаю помітили "непізнаний літаючий об'єкт"
Поліція Китаю виявила на сході країни "непізнаний літаючий об'єкт" та повідомила, що планує збити його
Про це інформує Global Times.
Об'єкт виявили поблизу прибережного міста Жічжао у провінції Шаньдун, що в Східному Китаї.
Поліція повідомила, що планує збити об'єкт. У зв'язку з цим рибалок і місцевих жителів попередили про можливу небезпеку.
- 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження. У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
- Вже у суботу, 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест". Згодом США наклали на Китай санкції через "шпигунську кулю".
- 12 лютого прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наказав збити невідомий об'єкт над повітряним простором Канади.
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