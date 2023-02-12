Над територією Китаю помітили "непізнаний літаючий об'єкт"

Про це інформує Global Times.

Об'єкт виявили поблизу прибережного міста Жічжао у провінції Шаньдун, що в Східному Китаї.

Поліція повідомила, що планує збити об'єкт. У зв'язку з цим рибалок і місцевих жителів попередили про можливу небезпеку.