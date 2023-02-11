США наклали санкції на компанії з Китаю через "шпигунську кулю"

Про це повідомив департамент торгівлі США, пише Reuters.

"Адміністрація Байдена у п’ятницю додала шість китайських юросіб, пов’язаних із програмою можливої розвідки за допомогою повітряної кулі, до експортного "чорного списку", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що внесення до цього переліку суттєво ускладнює отримання доступу до американського технологічного експорту.

За даними департаменту торгівлі США, внесені до переліку п’ять китайських компаній та один дослідний інститут підтримували "зусилля із модернізації китайського війська, зокрема космічної програми Народно-визвольної армії, в тому числі повітряних куль та літаків".