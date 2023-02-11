США наклали санкції на компанії з Китаю через "шпигунську кулю"
Шістьом китайським юрособам, які займалися розробкою та запуском розвідувальної повітряної кулі, яку минулого тижня збили над територією США, було заборонено купувати американські технології
Про це повідомив департамент торгівлі США, пише Reuters.
"Адміністрація Байдена у п’ятницю додала шість китайських юросіб, пов’язаних із програмою можливої розвідки за допомогою повітряної кулі, до експортного "чорного списку", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що внесення до цього переліку суттєво ускладнює отримання доступу до американського технологічного експорту.
За даними департаменту торгівлі США, внесені до переліку п’ять китайських компаній та один дослідний інститут підтримували "зусилля із модернізації китайського війська, зокрема космічної програми Народно-визвольної армії, в тому числі повітряних куль та літаків".
- 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
- У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
- Вже у суботу, 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест".
- Посадовці в розвідці США заявили, що Китай використовував "кулю-шпигун" в межах великої програми спостереження за військовими об'єктами в декількох країнах. Він був оснащений обладнанням для радіоелектронної розвідки та був частиною розвідувальної програми КНР, що охоплює понад 40 країн на п'яти континентах.
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