Надання громадянства України Нєвзорову - спроба окремих людей хайпанути, - політтехнолог Голобуцький
Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає, що надання громадянства України російському журналісту й блогеру Олександру Нєвзорову є спробою окремих людей хайпанути на цій особистості
Він висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Надання громадянства України Олександру Нєвзорову - це бажання певних людей в Україні хайпанути на цій персоні. Я гадаю, що для Нєвзорова не є проблемою жити будь-де у Європі й навіть без українського громадянства отримати громадянство іншої країни. Скоріше, це розглядалося певною акцією: Нєвзоров стає громадянином України. Вони вирішили й ніхто нас не питає. Наша точка зору нікого не цікавить", - зазначив Голобуцький.
На думку політтехнолога, Олександр Нєвзоров не є настільки відомою для українців персоною, щоб його вшановувати українським громадянством.
"Українське суспільство обурилося, але це обурення для тих, хто приймає рішення, дуже просто пояснюється: "знову порохоботи щось хочуть нам зробити". Для них це не є причиною, щоб вони цього не робили. Сказати, що Нєвзоров - дуже відома в Україні людина, складно. Кому він відомий? Хіба що тій частині українців, які памʼятають "600 секунд" і взагалі останні 30 років його діяльності. Як на мене, це обмежене число людей, не 90% громадян України. Багато людей молодшого віку взагалі не знають, хто це такий", - зауважив Олексій Голобуцький.
- 3 червня стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав указ щодо надання українського громадянства російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії.
- Невзоров підтвердив у соцмережах набуття громадянства України словами "я стаю на бік жертви".
- Політолог Віктор Бобиренко переконаний, надання українського громадянства Олександру Невзорову є певним подарунком від української влади, адже багато з іноземних воїнів, які воюють за Україну таких привілеїв не мають.
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