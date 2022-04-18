Нагірний Карабах: Міноборони РФ звинуватило Вірменію в порушенні режиму тиші

Про це повідомляє ТАСС.



Повідомляється, що режим "тиші" порушили у зоні відповідальності "миротворців" з РФ, у результаті збройного зіткнення ніхто з військових не постраждав.



"Командуванням російського миротворчого контингенту у взаємодії з представниками азербайджанської та вірменської сторін обставини врегульовані",- розповіли у відомстві.

Раніше Міноборони РФ повідомило, що Збройні сили Азербайджану зайшли до зони відповідальності російського "миротворчого контингенту" в Карабаху.

У Міноборони Азербайджану заявили, що РФ має забезпечити виведення всіх сил Вірменії з Нагірного Карабаху.

27 березня у РФ заявили про нібито стабілізацію ситуації в Нагірному Карабасі, у Азербайджані заявили, що не відходили з зайнятих 24 березня позицій.

7 квітня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр Вірменії Нікола Пашинян доручили МЗС почати підготовку до мирних переговорів.