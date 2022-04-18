Нагірний Карабах: Міноборони РФ звинуватило Вірменію в порушенні режиму тиші
Міністерство оборони Росії звинуватило Вірменію в порушенні режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі
Про це повідомляє ТАСС.
Повідомляється, що режим "тиші" порушили у зоні відповідальності "миротворців" з РФ, у результаті збройного зіткнення ніхто з військових не постраждав.
"Командуванням російського миротворчого контингенту у взаємодії з представниками азербайджанської та вірменської сторін обставини врегульовані",- розповіли у відомстві.
- Раніше Міноборони РФ повідомило, що Збройні сили Азербайджану зайшли до зони відповідальності російського "миротворчого контингенту" в Карабаху.
- У Міноборони Азербайджану заявили, що РФ має забезпечити виведення всіх сил Вірменії з Нагірного Карабаху.
- 27 березня у РФ заявили про нібито стабілізацію ситуації в Нагірному Карабасі, у Азербайджані заявили, що не відходили з зайнятих 24 березня позицій.
- 7 квітня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр Вірменії Нікола Пашинян доручили МЗС почати підготовку до мирних переговорів.
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